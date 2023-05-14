Ole Gunnar Solskjaer’den Erling Haaland itirafı!

Manchester United'ın eski teknik direktörlerinden Ole Gunnar Solskjaer, Athletic'e açıklamalarda bulundu. Manchester United'dan önce Norveç ekibi Molde'de görev yapan ve burada Erling Haaland'la çalışan Solskjaer, golcü oyuncuyu eski takımına önerdiğini söyledi.

Solskjaer açıklamasında, "Manchester United'la iletişime geçtim çünkü o takımda oynayabilecek bir oyuncuya sahiptik. Ama ne yazık ki dinlemediler. 4 milyon Euro'ya imzalayabilirlerdi. Ama onu istemediler. 4 milyon... Şimdi çok farklı şeyler konuşuluyor. Mükemmel bir oyuncu." dedi.

Manchester United'la ilgili eleştirilerde de buluna Solskjaer, "Old Trafford ve antrenman sahaları çok ihmal edildi. Diğer takımlara yetişmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.