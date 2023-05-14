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Giriş Tarihi: 14.5.2023 13:43

Ole Gunnar Solskjaer'den Erling Haaland itirafı!

Ole Gunnar Solskjaer’den Erling Haaland itirafı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Ada ekibine Molde'deyken Erling Haaland'ı önerdiği ancak dinlemediklerini söyledi.

Manchester United'ın eski teknik direktörlerinden Ole Gunnar Solskjaer, Athletic'e açıklamalarda bulundu. Manchester United'dan önce Norveç ekibi Molde'de görev yapan ve burada Erling Haaland'la çalışan Solskjaer, golcü oyuncuyu eski takımına önerdiğini söyledi.

Solskjaer açıklamasında, "Manchester United'la iletişime geçtim çünkü o takımda oynayabilecek bir oyuncuya sahiptik. Ama ne yazık ki dinlemediler. 4 milyon Euro'ya imzalayabilirlerdi. Ama onu istemediler. 4 milyon... Şimdi çok farklı şeyler konuşuluyor. Mükemmel bir oyuncu." dedi.

Manchester United'la ilgili eleştirilerde de buluna Solskjaer, "Old Trafford ve antrenman sahaları çok ihmal edildi. Diğer takımlara yetişmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

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Ole Gunnar Solskjaer'den Erling Haaland itirafı!
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