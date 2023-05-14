Trabzonspor’da rota Bruno Petkovic

Karadeniz ekibinde sağ bek, sol bek, 2 stoper, ön libero, merkez orta saha, kanat ve santrfor transferi planlanıyor. Bu oyuncuların kamp dönemine kadar kadroya dahil edilmesi hedefleniyor.

Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki golcü Bruno Petkovic'in transferdeki ilk hedef olduğu belirlendi. Takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat forvet için Başkan Doğan ilk girişimini yaptı ve beklemeye geçti. Bonservis pazarlıklarının önümüzdeki günlerde devam edeceği bildirildi.

Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'in Trabzonspor'un gündeminde yer almadığı öğrenildi. Southampton'da top koşturan Hırvat kanat oyuncusu Mislav Orsic'in de yüksek maliyeti nedeniyle Trabzonspor'un listesinde bulunmadığı aktarıldı. (Milliyet)