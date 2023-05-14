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Giriş Tarihi: 14.5.2023 13:22

Trabzonspor'da rota Bruno Petkovic

Trabzonspor’da rota Bruno Petkovic

Süper Lig’de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesinin içinde yer almak isteyen Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Nenad Bjelica’nın raporu doğrultusunda girişimlerde bulunan bordo-mavililerde görüşmeler hız kazandı.

Karadeniz ekibinde sağ bek, sol bek, 2 stoper, ön libero, merkez orta saha, kanat ve santrfor transferi planlanıyor. Bu oyuncuların kamp dönemine kadar kadroya dahil edilmesi hedefleniyor.

Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki golcü Bruno Petkovic'in transferdeki ilk hedef olduğu belirlendi. Takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat forvet için Başkan Doğan ilk girişimini yaptı ve beklemeye geçti. Bonservis pazarlıklarının önümüzdeki günlerde devam edeceği bildirildi.

Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'in Trabzonspor'un gündeminde yer almadığı öğrenildi. Southampton'da top koşturan Hırvat kanat oyuncusu Mislav Orsic'in de yüksek maliyeti nedeniyle Trabzonspor'un listesinde bulunmadığı aktarıldı. (Milliyet)

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Trabzonspor'da rota Bruno Petkovic
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