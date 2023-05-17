Bodrumspor’dan tarihi başarı

"HAKKIMIZ OLANI ALDIK"

Lig şampiyonu ile deplasmanda karşılaştıklarını belirten İsmet Taşdemir, "Çok zor bir maçtı. Şampiyonla kendi sahalarında oynadık. Onların da bu ligdeki son maçıydı ve bizden puan almak istediler. İyi oynadık ve sonucu aldık. Sezon başından beri çok zor günler yaşayacağımız düşünülüyordu. Ancak şu an hakkımız olan Play-Off'u elde ettik. Play-Off maçlarında da elimizden geleni yaparak hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Tüm futbolcularıma çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı.

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