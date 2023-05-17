Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Brentfordlu Ivan Toney'e büyük şok! Yasa dışı bahisten 8 ay men...
Giriş Tarihi: 17.5.2023 20:22

Brentfordlu Ivan Toney'e büyük şok! Yasa dışı bahisten 8 ay men...

AA
Brentfordlu Ivan Toney’e büyük şok! Yasa dışı bahisten 8 ay men...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Ivan Toney'ye, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 8 ay men cezası verildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihleri arasında bahis yönetmeliğine aykırı eylemleri tespit edilen ve bunları itiraf eden 27 yaşındaki İngiliz santrforun, 8 ay men ve 50 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Bu sezon ligde attığı 20 golle takımının puan cetvelinde 9. sırada yer almasında en önemli etken olarak gösterilen ve İngiltere Milli Takımı'na çağrılarak 26 Mart'ta ilk kez bir maçta görev alan Jamaika asıllı oyuncu, cezasının dördüncü ayından itibaren antrenmanlara çıkabilecek.

Ivan Toney, sahalara 17 Ocak 2024 tarihinden itibaren dönebilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...
Depremzededen beddua edenlere tokat gibi cevap! Aldığı bir şişe suyun parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi
14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!
Yılmaz Özdil’den CHP’ye zehir zemberek sözler: Belki bu defa anlaşılır umuduyla yazıyorum
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini: Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
Şırnak’tan acı haber geldi: 5 şehit
Son dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
Tuncay, Soner, Nihat ve İsmail kimin adamı?
YSK değil CHP çuvalladı! CHP sisteme tutanakları yanlış girdi, faturayı YSK'ya kesmeye çalıştılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Brentfordlu Ivan Toney'e büyük şok! Yasa dışı bahisten 8 ay men...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA