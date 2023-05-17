Diego Lugano’dan Arjantinlileri kızdıracak açıklama!

Eski Fenerbahçeli oyuncu Diego Lugano, Arjantin milli takımının Dünya Kupası kazanmasına yardım edildiğini iddaa etti.

''HAKEMLER YARDIM ETTİ''

Uruguaylı oyuncu;''Lionel Messi ve arkadaşlarına verilen 5 penaltıdan 4'ünde düdük çalınmaması gerekiyordu hakemler çok fazla kredi sağladı'' şeklinde ifadeler kullandı.

Diego Lugano aynı zamanda futbol da yeni gelen kurallar hakkında da FIFA'ya eleştirilerde bulundu; '' Mevcut kurallar, oyundan hiçbir şey anlamayan kişiler tarafından yapılıyor. Arkanı dönüyorsun ve top parmağına çarpıyor sonrasında sana penaltı veriliyor. Bu, hiç futbol oynamamış kişilerin vereceği bir karardır, FIFA'nın yaptığı büyük bir hata''diye belirtti.