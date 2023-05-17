Kocaeli ve Çorum 1. Lig’e yükseldi

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta dün iki ekip şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızı Grup'ta lider Kocaelispor, dün sahasındaşampiyonluğa uzandı ve Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Beyaz Grup'ta ise2-1 devirip ipi göğüsledi. Kırmızı-siyahlılar tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkmayı başardı. Şampiyon olan iki ekibin de taraftarları, maç sonunda sahaya girerek zaferlerini doyasıya yaşadı.