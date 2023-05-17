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Giriş Tarihi: 17.5.2023

Kocaeli ve Çorum 1. Lig’e yükseldi

Kocaeli ve Çorum 1. Lig’e yükseldi
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta dün iki ekip şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızı Grup'ta lider Kocaelispor, dün sahasında GMG Kastamonuspor'u Samed Ali ile Mehmet Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı ve Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Beyaz Grup'ta ise Çorum FK, Isparta 32 Spor'u Berkay Can ve Hurşit'in golleriyle 2-1 devirip ipi göğüsledi. Kırmızı-siyahlılar tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkmayı başardı. Şampiyon olan iki ekibin de taraftarları, maç sonunda sahaya girerek zaferlerini doyasıya yaşadı.

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Kocaeli ve Çorum 1. Lig’e yükseldi
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