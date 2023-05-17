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Giriş Tarihi: 17.5.2023 13:28

TFF'den Hakan Çalhanoğlu'na tebrik

İHA
TFF’den Hakan Çalhanoğlu’na tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için bir tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu takımı Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Milan'ı iki karşılaşmada da mağlup ederek final oynamaya hak kazanması dolayısıyla tebrik ediyoruz. Bu skorla Hakan, Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Arda Turan'ın ardından takımlarıyla Şampiyonlar Ligi finaline çıkan 5. milli futbolcumuz oldu.

10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak final maçında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk A Milli futbolcumuz olmak için mücadele edecek Hakan'a kalpten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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TFF'den Hakan Çalhanoğlu'na tebrik
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