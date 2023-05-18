Beşiktaş’ta orta sahaya 3 aday!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye için harekete geçti.

Kartal, Josef de Souza'nın devre arasındaki ayrılığının ardından bu bölgeyi sağlam bir isimle doldurmak istiyor. Kartal'da Martin Hongla dışında ön libero için gündeme gelen ise 3 isim daha var: Luis Chavez, Batista Mendy ve Wilmar Barrios...

Meksika ekibi Pachuca'da forma giyen Luis Chavez'in kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin 6 milyon Euro olduğu ifade edildi. Chavez, bu sezon ligde 17 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

STOPERDE DE OYNUYOR!

Kartal'da ön libero için diğer bir aday ise Fransa'da Angers forması giyen Batista Mendy... 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mendy bu sezon 32 maça çıkarken gol ya da asist katkısı veremedi.

1.91 boyundaki futbolcu, stoper bölgesinde de görev alabiliyor. Beşiktaş'ın bu bölge için son adayı ise Rusya'da Zenit forması giyen Wilmar Barrios... 2026'ya dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 maçta 1 gol ve 2 asist üretti. (Fanatik)