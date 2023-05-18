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Giriş Tarihi: 18.5.2023 12:00

Fenerbahçe'de Miguel Crespo imzayı atıyor!

Fenerbahçe’de Miguel Crespo imzayı atıyor!

Miguel Crespo için Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamak istediği Portekizli orta saha Miguel Crespo'nun menajeri görüşmeler için İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek oyuncular ile görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki sezon mukavelesi dolacak Miguel Crespo ile görüşmeler başladı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe'nin ile yapacağı yeni anlaşmada başarılı oyuncunun maaşının artırılmasının planlandığı kaydedildi. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcunun menajerinin İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasını 36 resmi maçta giydi. 26 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı ve 4 asist üretti. Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Barroselas altyapısında futbola başlayan Miguel Crespo daha sonra Feirense, Merelinense, Braga ve Estoril Praia formaları giydi. (Fanatik)

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Fenerbahçe'de Miguel Crespo imzayı atıyor!
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