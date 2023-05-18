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Giriş Tarihi: 18.5.2023 11:20

Göztepeli Kvasina’dan son 6 maçta 5 gole doğrudan katkı

İHA
Göztepeli Kvasina’dan son 6 maçta 5 gole doğrudan katkı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen 26 yaşındaki Avusturyalı santrfor Marko Kvasina, ligde oynadığı son 6 maçta 1 gol, 4 asist üreterek 5 gole doğrudan katkı verdi.

Göztepe'de forma giyen Marko Kvasina, bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Yaz transfer döneminde Belçika takımlarından KV Oostende'den transfer edilen 26 yaşındaki forvet, zaman zaman eleştirilse de son haftalarda gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazandı. Avusturyalı oyuncu, ligde son 6 maçta Denizlispor (1), Ankara Keçiörengücü (2) ve Çaykur Rizespor'a (1) karşı asistler yaparken, Eyüpspor ağlarını da 1 kez sarstı. Böylece Kvasina, son 6 maçta 1 gol, 4 asist üreterek 5 gole doğrudan katkı verdi. Başarılı futbolcu, 5 asistle de bu alanda sarı-kırmızılı takımın en iyi futbolcusu konumunda da bulunuyor.

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Göztepeli Kvasina’dan son 6 maçta 5 gole doğrudan katkı
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