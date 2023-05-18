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Giriş Tarihi: 18.5.2023 13:54

İsmail Köybaşı, Göztepe'yi sırtlıyor

İsmail Köybaşı, Göztepe’yi sırtlıyor

Spor Toto 1’inci Lig’de hafta içi mesaisinde evinde Çaykur Rizespor’la 3-3 berabere kalıp Play-Off biletini almayı garantileyen Göztepe’nin kaptanı İsmail Köybaşı sezona damga vururken, finaller öncesi formunun zirvesine çıktı.

Sezon başında Trabzonspor'dan kadroya dahil olan deneyimli sol bek ilk haftalarda tutuk bir görüntü sergilese de ardından gösterdiği performansla Göz-Göz'ü adeta sırtladı. Saha dışındaki karakteriyle de kısa sürede taraftarın gözdesi haline gelen 33 yaşındaki futbolcu, hem sergilediği performans hem de attığı jenerik gollerle dikkat çekti. Son Çaykur Rizespor maçında 2 güzel gole imza atan İsmail tribünleri mest etti. Toplam gol sayısını 5'e çıkaran İsmail Köybaşı, 4 de asist yaparak hücuma çok önemli katkılar sağladı. İsmail esas mevkisi sol bek olmasına rağmen sezonun çoğunluğunda defansın sağında da oynayarak takımın jokeri haline geldi. İsmail kariyerinde daha önce uzun yıllar Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynamıştı.

Pazar günü normal sezonun son maçında kendisi gibi Play-Off'u garantileyen Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe maçı kazanması halinde ligi rakiplerin alacağı sonuca göre 4'üncü ya da 5'inci sırada bitirecek. Göztepe böylelikle tek eleme usulüne göre oynanacak Play-Off çeyrek finalinde ev sahibi konumuna geçip büyük avantaj elde edecek.

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İsmail Köybaşı, Göztepe'yi sırtlıyor
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