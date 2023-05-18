Maxi Gomez Kanarya’yı bekliyor!

Ligde bu sezon 5 gol atıp 4 asist yapan Maxi Gomez, Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'la oynadıkları maçlarda toplam 3 gol kaydetti. 5 maçtır sessiz olan Uruguaylı forvet, gol orucunu Kadıköy'de bozmak istiyor. Bu arada sakatlıkları bulunan Denswil, Dorukhan, Yusuf Yazıcı ve kart cezalısı Bakasetas, kadroda yok.