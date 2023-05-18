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Giriş Tarihi: 18.5.2023 08:55 Son Güncelleme: 18.5.2023 09:03

Maxi Gomez Kanarya’yı bekliyor!

SPOR SERVİSİ
Maxi Gomez Kanarya’yı bekliyor!

Süper Lİg'de 34. hafta mücadelesi Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında dev bir mücadeleye sahne olacak. Bu maçta goller golcüler üzerinde olurken, Fırtına'nın yıldızı Maxi Gomez ise derbiye özel hazırlık yaptı.

Ligde bu sezon 5 gol atıp 4 asist yapan Maxi Gomez, Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'la oynadıkları maçlarda toplam 3 gol kaydetti. 5 maçtır sessiz olan Uruguaylı forvet, gol orucunu Kadıköy'de bozmak istiyor. Bu arada sakatlıkları bulunan Denswil, Dorukhan, Yusuf Yazıcı ve kart cezalısı Bakasetas, kadroda yok.

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Maxi Gomez Kanarya’yı bekliyor!
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