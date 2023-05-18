Maxi Gomez Kanarya’yı bekliyor!

Süper Lİg'de 34. hafta mücadelesi Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında dev bir mücadeleye sahne olacak. Bu maçta goller golcüler üzerinde olurken, Fırtına'nın yıldızı Maxi Gomez ise derbiye özel hazırlık yaptı.
Ligde bu sezon 5 gol atıp 4 asist yapan Maxi Gomez, Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'la oynadıkları maçlarda toplam 3 gol kaydetti. 5 maçtır sessiz olan Uruguaylı forvet, gol orucunu Kadıköy'de bozmak istiyor. Bu arada sakatlıkları bulunan Denswil, Dorukhan, Yusuf Yazıcı ve kart cezalısı Bakasetas, kadroda yok.