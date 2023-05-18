Son dakika haberi: Avrupa Kupaları’nda finalistler belli oldu! İşte takımlar ve final tarihi...

Yarı finalin bir diğer maçında Sevilla, sahasında Juventus'u konuk etti. Normal süresi 1-1 biten maçı Sevilla 2-1 kazandı ve toplamda 3-2'lik skora ulaşarak finalde Roma'nın rakibi oldu. UEFA Avrupa Ligi Finali, 31 Mayıs'ta Macaristan'da oynanacak.