Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Avrupa Kupaları'nda finalistler belli oldu! İşte takımlar ve final tarihi...
Giriş Tarihi: 19.5.2023 00:53

Son dakika haberi: Avrupa Kupaları'nda finalistler belli oldu! İşte takımlar ve final tarihi...

Son dakika haberi: Avrupa Kupaları’nda finalistler belli oldu! İşte takımlar ve final tarihi...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İki turnuvada da yarı final maçları son bulurken, Roma ile Sevilla UEFA Avrupa Ligi finalinde, Fiorentina ile West Ham United ise UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-0'ın rövanşında Bayer Leverkusen ile 0-0 berabere kalan Roma, adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Yarı finalin bir diğer maçında Sevilla, sahasında Juventus'u konuk etti. Normal süresi 1-1 biten maçı Sevilla 2-1 kazandı ve toplamda 3-2'lik skora ulaşarak finalde Roma'nın rakibi oldu. UEFA Avrupa Ligi Finali, 31 Mayıs'ta Macaristan'da oynanacak.

KONFERANS'TA FİNALİN ADI BELLİ OLDU!

İlk maçında 2-1 ile geçtiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı rövanşta 1-0 mağlup eden İngiliz takımı West Ham, UEFA Konferans Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.

Fiorentina, evinde 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Basel'e karşı 120 dakikayı 3-1 önde tamamladı ve Avrupa Konferans Ligi finalinde West Ham'ın rakibi oldu.

UEFA Konferans Ligi Finali, 7 Haziran'da Prag'da oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben yerinde olsam sokağa çıkamam
CHP’de 14 Mayıs hezimeti sonrası Ali Cengiz oyunu! Canan Kaftancıoğlu seçmenin aklıyla alay etti
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden depremzede için tahliye kararı
CHP'de koltuk savaşı başladı! Gürsel Tekin resti çekti! Şimdiden birbirlerine girdiler
Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz
Ankara Kuşu Gelecek Partisi’nden çıktı.. Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer aldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu’nun göreve getirdiği Devrim Barış Çelik “devlet terörü” demiş!
Son dakika | Başkan Erdoğan: Depremzedelere hakaretle siyaset olmaz
6’lı koalisyon da HÜDA PAR ile görüşmüş! İşte o kareler
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Avrupa Kupaları'nda finalistler belli oldu! İşte takımlar ve final tarihi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA