Son dakika haberi: Avrupa Kupaları’nda finalistler belli oldu! İşte takımlar ve final tarihi...

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-0'ın rövanşında Bayer Leverkusen ile 0-0 berabere kalan Roma, adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Yarı finalin bir diğer maçında Sevilla, sahasında Juventus'u konuk etti. Normal süresi 1-1 biten maçı Sevilla 2-1 kazandı ve toplamda 3-2'lik skora ulaşarak finalde Roma'nın rakibi oldu. UEFA Avrupa Ligi Finali, 31 Mayıs'ta Macaristan'da oynanacak.
Fiorentina, evinde 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Basel'e karşı 120 dakikayı 3-1 önde tamamladı ve Avrupa Konferans Ligi finalinde West Ham'ın rakibi oldu.
UEFA Konferans Ligi Finali, 7 Haziran'da Prag'da oynanacak.