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Giriş Tarihi: 18.5.2023 16:35

Xabi Alonso'dan geleceği hakkında açıklama!

Xabi Alonso’dan geleceği hakkında açıklama!

Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso, UEFA Avrupa Ligi yarı finali öncesi düzenlediği basın toplantısında kulüpteki geleceği hakkında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi yarı finali ilk ayağında Bayer Leverkusen, Roma'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Rövanş maçı öncesi Xabi Alonso gelecek sezon Bayer Leverkusen'de kalacağını doğruladı.

Öte yandan Sportbuzzer, Bayer Leverkusen'in Avrupa Ligi'nde final oynayıp oynamamasının teknik direktör Xabi Alonso'nun kulüpteki geleceğini etkilemeyeceğini bildirdi.

"O ÖZEL BİR İSİM"
Ayrıca rakip teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuşan Xabi, "Dürüst olmak gerekirse Mourinho'nun aklından neler geçtiğini bilmek olay değil. O özel bir isim ve bir takıma kazanma zihniyetini nasıl aşılaması gerektiğini biliyor. Bu yüzden sahada çok güçlü bir rakip bekliyoruz ama biz de hazırız." ifadelerini kullandı.

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Xabi Alonso'dan geleceği hakkında açıklama!
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