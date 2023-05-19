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Giriş Tarihi: 19.5.2023 10:54 Son Güncelleme: 19.5.2023 10:57

Fenerbahçe Arda Güler ile kaybetmiyor! Enner Valencia tarihe geçecek...

Fenerbahçe Arda Güler ile kaybetmiyor! Enner Valencia tarihe geçecek...

Galatasaray’ın, İstanbulspor’u yendiği haftada 11. dakikada Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ile golü bulan Fenerbahçe, ikinci yarıda Peres ve Valencia ile sonuca gitti. Trezeguet’in penaltısı skoru ilan etti. Fenerbahçe'de Arda Güler bu maçta da skora katkı yaptı ve bu sezon Fenerbahçe Arda'nın skora katkı yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Süper Lig'de dün Trabzonspor'u 3-1 Batshuayi, Luan Peres ve Valencia'nın golleriyle 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ile puan farkını yeniden 5'e indirdi.

Bu sezon ilk kez bir derbi kazanan Fenerbahçe, dün oynadığı futbolla alkış aldı. Ligde son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli takım son mağlubiyetini Beşiktaş karşısında almıştı.

VALENCİA, ALEX'İ YAKALADI

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın gol rekorunu yakaladı.

Maçın 71. dakikasında attığı golle ligde bu sezonki gol sayısını 28'e yükselten Valencia, lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla 1 sezonda en çok gol atan iki yabancı oyuncudan biri oldu.

1 GOL DAHA ATARSA F.BAHÇE TARİHİNE GEÇECEK

Valencia, bu sezon ligde 1 gol daha atması durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.

ARDA VARSA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Arda Güler'in skora katkı yaptığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Dün Trabzonspor karşısında Batshuayi'ye asist yapan 18 yaşındaki genç yeteneğin, verimlilik sağladığı müsabakalarda sarı-lacivertliler, 5 galibiyet alırken 1 maçı berabere tamamladı.

Arda Güler, bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 6 kez havalandırırken 4 de asist yaptı.

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Fenerbahçe Arda Güler ile kaybetmiyor! Enner Valencia tarihe geçecek...
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