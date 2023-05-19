Fenerbahçe Arda Güler ile kaybetmiyor! Enner Valencia tarihe geçecek...

Süper Lig'de dün Trabzonspor'u 3-1 Batshuayi, Luan Peres ve Valencia'nın golleriyle 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ile puan farkını yeniden 5'e indirdi.
Bu sezon ilk kez bir derbi kazanan Fenerbahçe, dün oynadığı futbolla alkış aldı. Ligde son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli takım son mağlubiyetini Beşiktaş karşısında almıştı.
Maçın 71. dakikasında attığı golle ligde bu sezonki gol sayısını 28'e yükselten Valencia, lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla 1 sezonda en çok gol atan iki yabancı oyuncudan biri oldu.
1 GOL DAHA ATARSA F.BAHÇE TARİHİNE GEÇECEK
Valencia, bu sezon ligde 1 gol daha atması durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.
ARDA VARSA KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Arda Güler'in skora katkı yaptığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Dün Trabzonspor karşısında Batshuayi'ye asist yapan 18 yaşındaki genç yeteneğin, verimlilik sağladığı müsabakalarda sarı-lacivertliler, 5 galibiyet alırken 1 maçı berabere tamamladı.
Arda Güler, bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 6 kez havalandırırken 4 de asist yaptı.