Fenerbahçe Arda Güler ile kaybetmiyor! Enner Valencia tarihe geçecek...

Maçın 71. dakikasında attığı golle ligde bu sezonki gol sayısını 28'e yükselten Valencia, lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla 1 sezonda en çok gol atan iki yabancı oyuncudan biri oldu.

1 GOL DAHA ATARSA F.BAHÇE TARİHİNE GEÇECEK

Valencia, bu sezon ligde 1 gol daha atması durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.