FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu ayrılacak mı? Babası açıkladı

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı futbolla transferde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

"FERDİ FENERBAHÇE'DE KALACAK"

Beyaz TV'ye konuşan Baba Kadıoğlu, "Transfer işine ben karışmıyorum. Fenerbahçe'de kalıyor" ifadelerini kullandı. Ferdi'nin kaptanlık bandını takmasını da değerlendiren Feyzullah Kadıoğlu "İlk geldiğinde kaptanlık falan beklemiyorduk. Ferdi bizi her zaman şaşırtıyor" diye konuştu.