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Giriş Tarihi: 19.5.2023 09:18

Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor maçına yoğun talep! Herkes bilet arıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor maçına yoğun talep! Herkes bilet arıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Önümüzdeki 2 maçını kazanması halinde şampiyon olacak olan Galatasaray'da Sivasspor maçına yoğun talep oluştu.

46 bin ortalama ile ligde iç sahada en fazla taraftara oynayan kulüp olan Galatasaray'da yeni sezonda kombine bulmak neredeyse imkânsız.

30 bine yakın öncelik tanınan kombinelerin hepsi yüzde 400 zam yapılmasına rağmen yenilendi ve sarı-kırmızılı kulüp 350 milyon TL'lik rekor gelir elde etti.

Sivasspor maçı için satışa sunulan 3 bin bilet saniyeler içinde tükenirken, kulüp çalışanları ve yöneticilerin bilet talepleri yüzünden telefonları susmuyor.

Son Divan Kurulu toplantısında yeni sezonda kale arkası tribünlere ek 8 bin kişilik yer açılması konusu gündeme getirildi.

ADAM BAŞI 356 BİN TL!

İstanbulspor maçı biter bitmez soyunma odasına inen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kritik galibiyetten dolayı kutladığı oyuncularına prim sözü vermişti. Özbek sözünü tuttu ve dün futbolcuların hesaplarına 18'er bin dolar ödeme (356 bin TL) yapıldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor maçına yoğun talep! Herkes bilet arıyor...
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