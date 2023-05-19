Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye’nin ellerinde yükselecek! Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan...

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finalde yine İtalyan ve İngiliz ekipleri karşı karşıya gelecek. İnter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan kupayı kendi müzesine götürmeye çalışacak. Hem Çalhanoğlu hem de Gündoğan takımlarında kaptanlık pazubenti takarken, finalde zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak. Devler Ligi kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.

İKİSİNİN DE PERFORMANSI AYNI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde İlkay Gündoğan 12, Hakan Çalhanoğlu ise 11 maçta ter döktü. İki oyuncu da 1'er gol ve 2'şer asistlik performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 4 Türk kökenli futbolcu final oynama başarısı gösterirken, İstanbul'daki organizasyonda Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın forma giymesiyle bu sayı 6'ya çıkacak. Daha önce Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasında forma giyen 4 Türk futbolcu; Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, final maçında rakiplerine yenilerek kupayı kazanma başarısı gösteremedi.

BİR GÖRÜŞ



BÜLENT TİMURLENK: 13 YIL ÖNCEKİ FİNAL UNUTULMAMALI

Guardiola 2011'de Barcelona'yla Şampiyonlar Ligi kazanırken ortaya konan futbol ve takım kalitesi futbol dünyasında tarihin en iyi takımı olarak söylendiğinde çok az insan itiraz eder. Xavi, İniesta ve Messi ile oynadığı futboldan, onların olmadığı bir kadroyla daha iyisini nasıl oynarım arayışı Pep Guardiola'yı bu oyunun bir numaralı taktisyeni haline getirdi. "Şampiyonlar Ligi'nin oğlu" Real Madrid'i sadece elemediler sürklase ettiler. Oyun hakimiyeti, sahaya diziliş ile futbolda mükemmeli yakaladılar. 13 yıl önce Mourinho'yla üçleme yapıp bu kupayı kazandıklarındaki kadronun İstanbul'da sahaya çıkacak kadrodan çok daha kaliteli olduğu kesin. Ancak finalde, Real Madrid'in yarı final rövanşındaki oyunundan çok daha kuvvetli, pes etmeyen bir İnter göreceğiz. İlkay ve Hakan'ı İstanbul'da görmek elbette büyük gurur ve keyif. Kupanın net favorisi M. City ama unutmayalım, 13 yıl önceki finalde de favori İnter değil B. Münih'ti. 2 yıl önce favorinin Manchester City olup kupayı Chelsea'nin kazanması gibi.