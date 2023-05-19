Trabzonspor İstanbul’da resmen kayıp! Tam 230 gün...

'RAKİP ATTI BİZ ATAMADIK'

Bordo-mavililerde Marc Bartra maçın ardından kaçan fırsatlardan dert yandı. İlk yarıda F.Bahçe'nin daha iyi oynayan taraf olduğunu söyleyen İspanyol oyuncu, "İlk yarıda istediğimizi yapamadık. İyi mücadele ettik, 2 net pozisyonumuz vardı ama atamadık. 2. yarı daha iyi pres yaptık ama ikinci golü yedik. Rakip bulduğu pozisyonları attı ama biz atamadık" dedi.