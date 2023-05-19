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Giriş Tarihi: 19.5.2023 13:11 Son Güncelleme: 19.5.2023 13:17

Trabzonspor İstanbul'da resmen kayıp! Tam 230 gün...

Trabzonspor İstanbul’da resmen kayıp! Tam 230 gün...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor kabusu yaşamaya devam ediyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan bordo-mavili takım, dün Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, en son 1 Ekim 2022 tarihinde oynadığı Kayserispor'u dış sahada 2-1 mağlup etmişti. Ayrıca Trabzonspor bu sezon İstanbul'da oynadığı tüm maçları kaybetti.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yara almaya devam ediyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan bordo-mavili takım, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

'RAKİP ATTI BİZ ATAMADIK'

Bordo-mavililerde Marc Bartra maçın ardından kaçan fırsatlardan dert yandı. İlk yarıda F.Bahçe'nin daha iyi oynayan taraf olduğunu söyleyen İspanyol oyuncu, "İlk yarıda istediğimizi yapamadık. İyi mücadele ettik, 2 net pozisyonumuz vardı ama atamadık. 2. yarı daha iyi pres yaptık ama ikinci golü yedik. Rakip bulduğu pozisyonları attı ama biz atamadık" dedi.

230 GÜNDÜR DIŞARIDA YOK

Trabzonspor'un, deplasmanda kazanma hasreti 230 güne çıktı. Bordo-mavililer, en son 1 Ekim 2022 tarihinde oynadığı Kayserispor'u dış sahada 2-1 mağlup etmişti. Fırtına, bu sezon 16 deplasman maçında 1 hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 10 yenilgi aldı. Trabzonspor, Avrupa kupalarında 5 dış saha karşılaşmasını da yitirdi.

İSTANBUL'DA KAYIP

Trabzonspor bu sezon İstanbul deplasmanında aradığını bulamadı. Karadeniz ekibi, İstanbul ekiplerine konuk olduğu son 4 maçta da sahadan yenilgi ile ayrılırken daha önce böyle kötü bir seriyi Aralık 2012 ile Ağustos 2013 arasında yaşamıştı.

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Trabzonspor İstanbul'da resmen kayıp! Tam 230 gün...
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