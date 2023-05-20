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Giriş Tarihi: 20.5.2023 15:51

Lukas Podolski, Gornik Zabrze ile sözleşmesini 2 yıl uzattı

Lukas Podolski, Gornik Zabrze ile sözleşmesini 2 yıl uzattı

Şu anda kariyerini Polonya ekiplerinden Gornik Zabrze'de sürdüren Lukas Podolski, takımıyla olan sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor formaları giyen ve kariyerine Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'dedevam eden Lukas Podolski'nin geleceği merak ediliyordu. Polonya ekibi, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzattı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Gornik Zabrze forması giyen Lukas Podolski, Polonya temsilcisi ile bu sezon 27 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu çıktığı maçlarda 7 kez gol atıp 10 kez asist yaptı.

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Lukas Podolski, Gornik Zabrze ile sözleşmesini 2 yıl uzattı
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