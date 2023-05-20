Son dakika haberleri: Galatasaray’da Mauro Icardi 23 yıl sonra tarihe geçti! Jardel’i geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa doğru giden Galatasaray bugün evinde Sivasspor'u konuk etti. Bu maçı da kazanarak büyük bir avantaj elde etmek isteyen sarı-kırmızılı takımda tek hedef 3 puan olarak sahaya çıkıldı.
OKAN BURUK SAKATLIĞI DUYURDU
Yıldız oyuncusu Zaniolo'nun olmadığı maç öncesinde Okan Buruk, Yunus Akgün'ün sakatlandığını ve uzun süredir forma şansı bulamayan Yusuf Demir'in de kadroda olduğunu açıkladı.
ICARDI GOL PERDESİNİ AÇTI
Ligdeki son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım bu maçı da kazanarak serisini devam ettirmek istiyor. Maça hızlı başlayan Galatasaray, kurduğu baskı sonrası golcüsü Icardi ile 13. dakikada 1-0 öne geçti.
23 YIL SONRA BİR İLK
Bu sezon 22 maçta 19. golünü atan Icardi bu maçı da boş geçmemiş oldu. 7 asist katkısı da yapan Arjantinli golcü 23 yıl sonra Galatasaray'ın tarihine geçti.
Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 6 gol, Mauro Icardi'den geldi. Icardi, sarı-kırmızılılarda Mario Jardel'in ardından bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu.
FALCAO İLE BİRLİKTE EN UZUN SERİYİ YAKALADI
İlk 11 çıktığı son altı Süper Lig maçında da gol atan Mauro Icardi, 2007/08'den bu yana en uzun seriyi yakalayan iki yabancı Galatasaray oyuncusundan biri oldu diğer oyuncu ise Radamel Falcao.