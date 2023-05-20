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Giriş Tarihi: 20.5.2023 19:44 Son Güncelleme: 20.5.2023 20:28

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Mauro Icardi 23 yıl sonra tarihe geçti! Jardel'i geride bıraktı

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Mauro Icardi 23 yıl sonra tarihe geçti! Jardel’i geride bıraktı

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa doğru yürüyen Galatasaray bugün evinde Sivasspor'u konuk etti. Bu maçta hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı takım maça hızlı başladı ve Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile 13. dakikada 1-0 öne geçti. Icardi, attığı bu golle Mario Jarde'li geride bırakarak 23 yıl sonra Galatasaray'da bir ilki başardı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa doğru giden Galatasaray bugün evinde Sivasspor'u konuk etti. Bu maçı da kazanarak büyük bir avantaj elde etmek isteyen sarı-kırmızılı takımda tek hedef 3 puan olarak sahaya çıkıldı.

OKAN BURUK SAKATLIĞI DUYURDU

Yıldız oyuncusu Zaniolo'nun olmadığı maç öncesinde Okan Buruk, Yunus Akgün'ün sakatlandığını ve uzun süredir forma şansı bulamayan Yusuf Demir'in de kadroda olduğunu açıkladı.

"YUSUF BİZİM ÇOK ÖNEMLİ"

Okan Buruk: "Yunus Akgün son antrenmanda dizine bir darbe aldı. Bu sabah denedik ama sıkıntısı vardı, ağrıdan dolayı konforlu hissetmedi. Bu yüzden kadroya yazmadık. Yusuf Demir kadroda, bir gün bu takım için çok önemli şeyler yapabileceğini düşünüyorum."

ICARDI GOL PERDESİNİ AÇTI

Ligdeki son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım bu maçı da kazanarak serisini devam ettirmek istiyor. Maça hızlı başlayan Galatasaray, kurduğu baskı sonrası golcüsü Icardi ile 13. dakikada 1-0 öne geçti.

23 YIL SONRA BİR İLK

Bu sezon 22 maçta 19. golünü atan Icardi bu maçı da boş geçmemiş oldu. 7 asist katkısı da yapan Arjantinli golcü 23 yıl sonra Galatasaray'ın tarihine geçti.

Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 6 gol, Mauro Icardi'den geldi. Icardi, sarı-kırmızılılarda Mario Jardel'in ardından bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu.

FALCAO İLE BİRLİKTE EN UZUN SERİYİ YAKALADI

İlk 11 çıktığı son altı Süper Lig maçında da gol atan Mauro Icardi, 2007/08'den bu yana en uzun seriyi yakalayan iki yabancı Galatasaray oyuncusundan biri oldu diğer oyuncu ise Radamel Falcao.

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Son dakika haberleri: Galatasaray'da Mauro Icardi 23 yıl sonra tarihe geçti! Jardel'i geride bıraktı
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