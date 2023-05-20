Son dakika haberleri: Galatasaray’da Mauro Icardi 23 yıl sonra tarihe geçti! Jardel’i geride bıraktı

"YUSUF BİZİM ÇOK ÖNEMLİ"

Okan Buruk: "Yunus Akgün son antrenmanda dizine bir darbe aldı. Bu sabah denedik ama sıkıntısı vardı, ağrıdan dolayı konforlu hissetmedi. Bu yüzden kadroya yazmadık. Yusuf Demir kadroda, bir gün bu takım için çok önemli şeyler yapabileceğini düşünüyorum."