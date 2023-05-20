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Giriş Tarihi: 20.5.2023 13:51

Trabzonspor'un Alexander Djiku aşkı

Trabzonspor’un Alexander Djiku aşkı

Transferi sezon başındaki yüksek maliyeti nedeniyle gerçekleşmeyen Alexander Djiku, yeniden Trabzonspor'un gündemine girdi. Strasbourg'la kontratı bitecek olan 28 yaşındaki stopere, Nenad Bjelica'nın da onay verdiği öğrenildi.

Vitor Hugo'nun ardından Denswil'le de yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor, yaz döneminde 2 stoper birden alacak. Gündemdeki oyunculardan biri tanıdık; Alexander Djiku. Abdullah Avcı döneminde çok istenen ancak kulübü Strasbourg'un yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Ganalı yıldız boşa çıkıyor.

SÖZLEŞMESİ 1 AY SONRA BİTİYOR
Fransız ekibiyle 1 ay sonra mukavelesi bitecek olan Djiku'nun piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Stoperin yanı sıra sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev yapabilen başarılı oyuncu, 20 kez Gana Milli Takımı'nın formasını terletti.

BJELICA, DJIKU'YA ONAY VERDİ
Bu sezon Ligue 1'de 30 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı gösteren Djiku, 4 yıllık periyotta Strabourg'un en istikrarlı oyuncuları arasında yer alıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın da Djiku ismine onay verdiği ve Bordo-Mavili yönetimin nabız yoklayacağı öğrenildi. (Fanatik)

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Trabzonspor'un Alexander Djiku aşkı
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