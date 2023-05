İrfancan Eğribayat Fenerbahçe’ye can katıyor!

Altay Bayındır'ın bel fıtığı ameliyatı sonrası Fenerbahçe'de kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, performansıyla yüzleri güldürüyor. Sezon başında Göztepe'den kiralanan 24 yaşındaki file bekçisi, ayağına gelen fırsatı iyi kullandı ve kendisine formayı veren teknik direktör Jorge Jesus'u mahcup etmedi. İşte detaylar:



AĞLARINDA SADECE 10 GOL GÖRDÜ

Bu sezon ligde 6, Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada eldivenleri giyen 24 yaşındaki oyuncu, mevkidaşı Altay'ın yokluğunu aratmadı. Kalesine isabet eden 27 şutun 19'una geçit vermedi ve %70 kurtarış başarısı sağladı. 10 gole engel olamayan İrfan Can, bunların 2 tanesini penaltıdan ağlarında gördü. Fenerbahçe, başarılı file bekçisinin görev aldığı maçların 6'sını kazanıp 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Ligde 14 puanın alınmasına ön ayak olan İrfan Can, Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımının son 16 tur ile çeyrek finale çıkılmasına katkı sağladı.





PORTO, KANARYA'DAN BRUMA'YI İSTEDİ

Portekiz medyası Porto'nun, Armindo Bruma için Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiğini yazdı. Mavi-beyazlı takımın teknik direktörü Sergio Conceicao'nun, yetenekli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği haberin detayında yer aldı. Devre arasında Braga'ya kiralık olarak giden Bruma, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 28 yaşındaki sol kanat, Braga formasıyla 18 maçta oynadı, 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.





JESUS'U İKNA YOLU TRANSFER

Jorge Jesus, yeni sezon için henüz kararını vermezken deneyimli teknik adamla devam etmek isteyen Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor. Portekizli hocaya kadro kalitesini yükseltme sözü veren yönetim, Premier Lig'in yıldız isimlerinden Zaha ile temaslarını sürdürürken Kent için mutlu sona yaklaştı. Kaleci Livakovic ile de arada ufak pürüzler kaldı. Menajerler ise Lucas Moura'yı Kanarya'ya önerdi.