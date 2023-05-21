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Giriş Tarihi: 21.5.2023 11:22

Mauro Icardi, Jardel'den sonra ilki başardı! Arjantinli yıldıza kızlarından övgü dolu sözler...

SPOR SERVİSİ
Mauro Icardi, Jardel’den sonra ilki başardı! Arjantinli yıldıza kızlarından övgü dolu sözler...

Süper Lig'de son düzlüğe girerken Galatasaray, sahasında Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Icardi'den gelirken, Arjantinli yıldız ligde üst üste 5 gollük seri yakalayarak Jardel'i geride bıraktı. Yıldız oyuncu için kızları Francesca ve İsabella'da güzel yorumlarda bulundu.

İki golü ile maça damga vuran Mauro İcardi, taraftara teşekkür etti. 50 bin kişinin sürekli destek olduğunun da altını çizen Arjantinli, "Her maça iyi hazırlanıyoruz. Şampiyonluğa çok az kaldı. Takım olarak iyiydik, benim görevim gol atmak zaten. Taraftarımız inanılmaz ve etkileyici. Maç boyunca 50 bin kişi bize destek verdi" dedi. Maç öncesi seremoniye iki kızı ile gelen İcardi karşılaşmadan sonra çocuklarının övgülerini aldı. İki minik G.Saraylı, babaları için ise şunları söyledi:

FRANCESCA: Babamı çok seviyorum, gol attığı için de çok iyi oynadığını düşünüyorum.
İSABELLA: Babam çok iyi oyuncu, hep gol atıyor ve onu çok seviyorum.



JARDEL'İ GEÇTİ!
G.Saray forması ile Ağustos 2000'de ligde üst üste 5 gollük seri yakalayan İcardi, Mario Jardel'i geride bıraktı. Arjantinli oyuncu, son 4 maçta 6 gol bulmayı başardı. Yıldız futbolcu ayrıca bu sezon toplamda 19. golüne de ulaştı.

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Mauro Icardi, Jardel'den sonra ilki başardı! Arjantinli yıldıza kızlarından övgü dolu sözler...
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