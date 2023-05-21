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Giriş Tarihi: 21.5.2023 10:57

Şenol Güneş'ten ilk 11'de sürprize yer yok!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Şenol Güneş’ten ilk 11’de sürprize yer yok!

En yakın takipçisi Adana Demirspor’un güçlü ve zorlu bir rakip olduğunu hafta boyunca oyuncularına anlatan tecrübeli teknik adam, sahaya süreceği kadroda ezberi bozmayacak.

Adana Demirspor-Beşiktaş verajla bir sıra üstündeki Fenerbahçe haftayı maç yapmadan 3 puanla kapatacağı için Beşiktaş'ın en yakın takipçisi Adana Demirspor'la oynayacağı karşılaşma bir kat daha önem kazandı. Ligde 12 haftadır yenilmeyen (2'si hükmen 10G-2B) siyah-beyazlılar galibiyete kilitlendi. Teknik Direktör Şenol Güneş, hafta boyunca oyuncularına son 6 maçını kazanan rakiple ilgili bir dizi uyarılarda bulundu.

'YAKALANMAYALIM'
Ligin ilk yarısında 1-0 kazandıklarına, geçen yıl maçların 3-3 ve 1-1 bittiğine vurgu yapan Güneş, "Rakibimiz bizi yakalamayı amaçlıyor ancak hedefimiz de üst basamağa çıkmak. Ligin sonu yaklaştı, hata değil özveri istiyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca, Adana deplasmanında süreceği 11'de sürprize yer vermeyecek. Takımla idmanlara çıkmaya başlayan Ghezzal tam olarak hazır olmadığı için İstanbul'da bırakıldı.



PROFİLE UYMAYAN YERRY MİNA'YA RET
Menajerler yeni sezonda savunmaya sağ stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ı öneri yağmuruna tutuyor. Son olarak Everton'da forma giyen Kolombiyalı stoper Yerry Mina ismi masaya kondu. Sözleşmesi gelecek ay bitmesine ve bonservissiz alınabilecek olmasına karşın aranan profil olmadığı için bu talep geri çevrildi.



ŞAMPİYONLUK İDDİASI BİTTİ!
Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde müthiş bir ivme yakalarken, şampiyonluk hedefi için de umutlanmıştı. Ancak dün Galatasaray'ın Sivas'ı 2-0 yenmesiyle siyahbeyazlıların matematiksel olarak böyle bir şansı kalmadı. Beşiktaş artık ikincilik mücadelesi verecek. Adana maçı sonrası bay geçecek Kartal, Kasımpaşa (d) ve Konya ile karşılaşacak.

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Şenol Güneş'ten ilk 11'de sürprize yer yok!
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