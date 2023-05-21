Son dakika haberi: Rizespor Süper Lig’e geri döndü! Samsunspor’un ardından bir Karadeniz ekibi daha...

Spor Toto 1. Lig'de son maçların tamamlanmasıyla birlikte büyük bir heyecan sona erdi.
Sezonu lider tamamlayarak şampiyonluk kupasını alan Samsunspor, ligi 75 puanla tamamladı ve Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.
Büyük bir çekişmeye sahne olan 2'ncilik yarışında kazanan Rizespor oldu.
Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon düştüğü Spor Toto 1. Lig'de sıralamayı 68 puanla 2. sırada tamamladı ve Samsunspor'un ardından bir üst lige çıkmayı hak kazandı.
Rizespor bu heyecanlı yolda çıktığı 36 maçta; 18 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 14 beraberlik alırken, rakip kale 64 gol attı ve 35 golü kendi ağlarında gördü.
PLAY OFF POTASI BELLİ OLDU
Süper Lig'e yükselme için play-off maçları oynayacak 5 takım ise sırasıyla Pendikspor, Bodrumspor, Sakaryaspor, Eyüpspor ve Göztepe oldu.
Play-off eşleşmeleri ise şu şekilde: Bodrumspor-Göztepe, Sakaryaspor-Eyüpspor.
İki maçın kazananları birbiriyle mücadele edecek ve bu karşılaşmanın kazananı ise Pendikspor ile play-off finali oynayacak.
KÜME DÜŞENLER KESİNLEŞTİ
Spor Toto 1. Lig'i 16. sırada tamamlayan Altınordu, 17. sırada tamamlayan Adanaspor, 18. sırada tamamlayan Denizlispor ve 19. sırada tamamlayan Yeni Malatya ise TFF 2. Lig'e düştü.