Son dakika haberi: Rizespor Süper Lig’e geri döndü! Samsunspor’un ardından bir Karadeniz ekibi daha...

PLAY OFF POTASI BELLİ OLDU

Süper Lig'e yükselme için play-off maçları oynayacak 5 takım ise sırasıyla Pendikspor, Bodrumspor, Sakaryaspor, Eyüpspor ve Göztepe oldu.

Play-off eşleşmeleri ise şu şekilde: Bodrumspor-Göztepe, Sakaryaspor-Eyüpspor.

İki maçın kazananları birbiriyle mücadele edecek ve bu karşılaşmanın kazananı ise Pendikspor ile play-off finali oynayacak.