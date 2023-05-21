Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Rizespor Süper Lig'e geri döndü! Samsunspor'un ardından bir Karadeniz ekibi daha...
Giriş Tarihi: 21.5.2023 18:03 Son Güncelleme: 21.5.2023 18:09

Son dakika haberi: Rizespor Süper Lig'e geri döndü! Samsunspor'un ardından bir Karadeniz ekibi daha...

Son dakika haberi: Rizespor Süper Lig’e geri döndü! Samsunspor’un ardından bir Karadeniz ekibi daha...

Son dakika haberi: Spor Toto 1. Lig'de son hafta maçlarının oynanması ile birlikte Süper Lig'e çıkan, yükselme potasına giren ve bir alt lige düşen takımlar belli oldu. Şampiyonluğunu erkenden ilan eden Samsunspor sezonu lider tamamlarken, bir diğer Karadeniz ekibi Rizespor 2. sırada sezonu tamamladı ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Spor Toto 1. Lig'de son maçların tamamlanmasıyla birlikte büyük bir heyecan sona erdi.

Sezonu lider tamamlayarak şampiyonluk kupasını alan Samsunspor, ligi 75 puanla tamamladı ve Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.

Büyük bir çekişmeye sahne olan 2'ncilik yarışında kazanan Rizespor oldu.

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon düştüğü Spor Toto 1. Lig'de sıralamayı 68 puanla 2. sırada tamamladı ve Samsunspor'un ardından bir üst lige çıkmayı hak kazandı.

Rizespor bu heyecanlı yolda çıktığı 36 maçta; 18 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 14 beraberlik alırken, rakip kale 64 gol attı ve 35 golü kendi ağlarında gördü.

PLAY OFF POTASI BELLİ OLDU

Süper Lig'e yükselme için play-off maçları oynayacak 5 takım ise sırasıyla Pendikspor, Bodrumspor, Sakaryaspor, Eyüpspor ve Göztepe oldu.

Play-off eşleşmeleri ise şu şekilde: Bodrumspor-Göztepe, Sakaryaspor-Eyüpspor.

İki maçın kazananları birbiriyle mücadele edecek ve bu karşılaşmanın kazananı ise Pendikspor ile play-off finali oynayacak.

KÜME DÜŞENLER KESİNLEŞTİ

Spor Toto 1. Lig'i 16. sırada tamamlayan Altınordu, 17. sırada tamamlayan Adanaspor, 18. sırada tamamlayan Denizlispor ve 19. sırada tamamlayan Yeni Malatya ise TFF 2. Lig'e düştü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle iğrençlik görülmedi! Twitch yayıncısı Jahrein, yayınına bağlanan gencin annesine AK Partili diye küfür etti
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hatay'da 7'li koalisyona sert tepki: Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 7'li koalisyona: Çoğu Suriye'ye gitti, Kandil'i basacağınıza masayı basın
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Kibir abidelerine 'yeter' diyeceğiz
SON DAKİKA: Gabar'da heyecanlandıran gelişme! Sondaj başladı: Yeni müjdeler yakın...
Tekirdağ belediyesinde bir rezalet daha! CHP'li başkan 19 Mayıs törenlerinde skandala imza attı
CHP’li belediyelerden afiş skandalı! Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı
Ağlama Duran!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Rizespor Süper Lig'e geri döndü! Samsunspor'un ardından bir Karadeniz ekibi daha...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA