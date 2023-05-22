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Giriş Tarihi: 22.5.2023 12:43

Altınordu'dan devir açıklaması! “Herhangi bir yatırımcı ile resmi bir görüşme yapmadık”

İHA
Altınordu’dan devir açıklaması! “Herhangi bir yatırımcı ile resmi bir görüşme yapmadık”

İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu, medyada yer alan devir işlemleriyle alakalı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “Şu ana kadar herhangi bir yatırımcı ile resmi bir görüşme gerçekleşmemiştir” ifadelerine yer verildi.

2012 yılından itibaren Altınordu'nun futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş.'nin devri hakkında medyada çıkan haberler nedeniyle bir bilgilendirme gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta içinde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın da açıkladığı gibi "Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş'nin misyon ve vizyonuna uygun yatırımcılarla görüşerek, kulübümüz futbol hakları yakın zamanda devredilecektir" açıklamasının ardından gerek yazılı, gerek görsel, gerekse sosyal medyada birçok haber çıkmıştır. Şu ana kadar herhangi bir yatırımcı ile resmi bir görüşme gerçekleşmemiştir. Kulübümüzün misyon ve vizyonuna uygun bir yatırımcı ile futbol haklarının devri konusunda bir görüşme gerçekleşmesi halinde bunu kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Spor Toto 1. Lig'in sona ermesine rağmen kulübümüz tüm sportif ve ticari faaliyetlerimiz ile futbol okullarımız adına çalışmalarına aynen devam edecektir. Başkanımız bu toprakların çocukları ile ilgilenmeyi sürdürecektir" denildi.

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Altınordu'dan devir açıklaması! “Herhangi bir yatırımcı ile resmi bir görüşme yapmadık”
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