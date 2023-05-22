Fenerbahçe’de 3 transfer hamlesi! Yıldız futbolcunun ağabeyi İstanbul’a geliyor...

Süper Lig'in bitimine kısa bir süre kalmışken, Fenerbahçe'den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Şampiyonluk ihtimali de bulunan Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
Sezona Jorge Jesus'la hızlı giren fakat daha sonra inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan sarı-lacivertli takımda Portekizli hocanın kalıp kalmayacağı merak ediliyor.
LİVAKOVİC İÇİN GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR
Kaleci arayışlarına devam eden yönetim, Dinamo Zagreb'de forma giyen Hırvat kaleci Livakovic için girişimlere başladı. 2024 yılına kadar sözleşmesi devam eden Livakovic için Avrupa devlerinden de teklif var. Fenerbahçe görüşmeleri sıkı tutuyor ve kaleciyi transfer etmek de ciddi. Görüşmelerin olumlu ilerlediği iddia edildi.
ZAHA İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI
Fenerbahçe, Premier Lig'de Crystal Palace'da forma giyen yıldız oyuncu Wilfired Zaha için girişimlere başladı. İddilara göre Fildişi Sahilli futbolcunun menajeri ve aynı zamanda abisi olan Herve Zaha, Fenerbahçe'nin davetlisi olarak Kadıköy'deki Trabzonspor maçını tribünden takip etti. Fenerbahçe'nin kısa sürede görüşmelere başlayacağı iddia edildi.
RYAN KENT'İ BİTİRMEK İSTİYOR
Fenerbahçe'de bir diğer hedef ise golcü transferi yapmak. Glasgow Rangers'ta forma giyen Ryan Kent için harekete geçen sarı-lacivertli takım, oyuncunun sezon sonunda serbert kalmasından dolayı görüşmeleri hızlı ilerletmek istiyor. Oyuncunun gelecek olan tekliflere sıcak vaktığı belirtildi.