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Giriş Tarihi: 22.5.2023 11:25 Son Güncelleme: 22.5.2023 11:26

Fenerbahçe'de 3 transfer hamlesi! Yıldız futbolcunun ağabeyi İstanbul'a geliyor...

Fenerbahçe’de 3 transfer hamlesi! Yıldız futbolcunun ağabeyi İstanbul’a geliyor...

Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını bu haftaya da taşıyan Fenerbahçe'de gözler yeni transferlere çevrildi. Sarı-lacivertli takım, yeni sezon için 3 yıldız oyuncuyu gündemine aldı. Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcunun ağabeyi ise İstanbul'a gelecek ve görüşme yapılacak.

Süper Lig'in bitimine kısa bir süre kalmışken, Fenerbahçe'den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Şampiyonluk ihtimali de bulunan Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Sezona Jorge Jesus'la hızlı giren fakat daha sonra inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan sarı-lacivertli takımda Portekizli hocanın kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Yeni sezon için yeni hamlelerini yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor. Avrupa kupalarında daha güçlü bir kadroyla devam etmek isteyen yönetim, 3 transfer hamlesi birden yapmak istiyor.

LİVAKOVİC İÇİN GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR

Kaleci arayışlarına devam eden yönetim, Dinamo Zagreb'de forma giyen Hırvat kaleci Livakovic için girişimlere başladı. 2024 yılına kadar sözleşmesi devam eden Livakovic için Avrupa devlerinden de teklif var. Fenerbahçe görüşmeleri sıkı tutuyor ve kaleciyi transfer etmek de ciddi. Görüşmelerin olumlu ilerlediği iddia edildi.

ZAHA İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Fenerbahçe, Premier Lig'de Crystal Palace'da forma giyen yıldız oyuncu Wilfired Zaha için girişimlere başladı. İddilara göre Fildişi Sahilli futbolcunun menajeri ve aynı zamanda abisi olan Herve Zaha, Fenerbahçe'nin davetlisi olarak Kadıköy'deki Trabzonspor maçını tribünden takip etti. Fenerbahçe'nin kısa sürede görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

RYAN KENT'İ BİTİRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'de bir diğer hedef ise golcü transferi yapmak. Glasgow Rangers'ta forma giyen Ryan Kent için harekete geçen sarı-lacivertli takım, oyuncunun sezon sonunda serbert kalmasından dolayı görüşmeleri hızlı ilerletmek istiyor. Oyuncunun gelecek olan tekliflere sıcak vaktığı belirtildi.

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Fenerbahçe'de 3 transfer hamlesi! Yıldız futbolcunun ağabeyi İstanbul'a geliyor...
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