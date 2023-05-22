Fenerbahçe’de 3 transfer hamlesi! Yıldız futbolcunun ağabeyi İstanbul’a geliyor...

LİVAKOVİC İÇİN GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR

Kaleci arayışlarına devam eden yönetim, Dinamo Zagreb'de forma giyen Hırvat kaleci Livakovic için girişimlere başladı. 2024 yılına kadar sözleşmesi devam eden Livakovic için Avrupa devlerinden de teklif var. Fenerbahçe görüşmeleri sıkı tutuyor ve kaleciyi transfer etmek de ciddi. Görüşmelerin olumlu ilerlediği iddia edildi.