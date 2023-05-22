Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Guilavogui için flaş hamle! Ön sözleşme...

Avrupa kupaları için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gözler orta saha transferine çevrildi.
Alexandru Maxim ve Atiba Hutchinson ile devam etmeme kararı alan yönetim, Fransız orta saha oyuncusu Josuha Guilavogui'yi kadrosuna katmak istiyor.
Todofichajes'in haberine göre, Wolfsburg'la sözleşmesi biten Josuha Guilavogui'ye ön sözleşme teklif etti.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Fransız orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
Gine asıllı Frasız oyuncu ile Adana Demirspor'un da ilgisi bulunuyor.