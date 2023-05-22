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Giriş Tarihi: 22.5.2023 10:39

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Guilavogui için flaş hamle! Ön sözleşme...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Guilavogui için flaş hamle! Ön sözleşme...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Josuha Guilavogui için yeni gelişmeler yaşandı. Beşiktaş, tecrübeli futbolcuya ön sözleşme teklif etti.

Avrupa kupaları için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gözler orta saha transferine çevrildi.

Alexandru Maxim ve Atiba Hutchinson ile devam etmeme kararı alan yönetim, Fransız orta saha oyuncusu Josuha Guilavogui'yi kadrosuna katmak istiyor.

Todofichajes'in haberine göre, Wolfsburg'la sözleşmesi biten Josuha Guilavogui'ye ön sözleşme teklif etti.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Fransız orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Gine asıllı Frasız oyuncu ile Adana Demirspor'un da ilgisi bulunuyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Guilavogui için flaş hamle! Ön sözleşme...
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