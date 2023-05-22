Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Van Den Boomen transferinde 2 rakip!

Bu sezon Toulouse'da başarılı bir performans sergileyen Branco van den Boomen, Avrupa'da birçok kulübün gözdesi haline geldi.

Hollandalı orta saha oyuncusunun adı bir süredir Galatasaray'la da anılıyor.

Foot Mercato, Toulouse ile sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki orta sahaya üç teklif olduğunu yazdı.

Galatasaray'ın yanı sıra PSV ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alacak bir Fransız kulübünün Boomen'e teklif yaptığı iddia edildi.

38 maçta 6 gol ve 13 asist yapan tecrübeli oyuncu, Toulouse'nin teklifini reddetti.