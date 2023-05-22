Son dakika transfer haberi: Premier Lig devi Chelsea’den Dusan Vlahovic atağı! Tam 80 milyon Euro...

Chelsea, Juventus'un 9 numarası Dusan Vlahovic için 80 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Sırp forvet için Atletico Madrid ve Real Madrid'de yarışta...

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bu sezon transfere 611 milyon Euro yatırım yaptı ve yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda İtalyan basını Juventus'un beklentilerinin uzağında kalan Dusan Vlahovic'e gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı aktarılmıştı.

ESPN'in haberine göre, Chelsea'nin, Vlahovic için Juventus'a 80 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

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Ayrıca haberde Karim Benzema'nın yerini doldurmak isteyen Real Madrid ve ezeli rakibi Atletico Madrid'in bu transfer yarışında olduğu belirtildi.

Dusan Vlahovic geçtiğimiz sezon devre arasında Fiorentina'dan75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.

Sırp forvet siyah-beyazlılarla çıktığı 62 resmi maçta 23 gol atıp takımına 6 asistlik katkı sağladı.