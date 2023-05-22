Trabzonspor-Karagümrük maçı ile telafi peşinde! Fenerbahçe maçı sonrası ilk maç...

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, bu akşam sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ligde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 3-1 kaybederek dış sahadaki galibiyet hasretini 10 maça çıkartan bordo-mavililer, Karagümrük karşısında kazanıp bir nebze de olsa moral bulmak istiyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki 4 maçta tek galibiyetini iç sahada Ankaragücü karşısında elde eden Fırtına'da Dorukhan ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren ise cezalı. Bu arada Bjelica'nın teknik ekibine, en son Watford'da görev yapan kondisyoner Leonard Sovina dahil edildi.