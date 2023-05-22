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Giriş Tarihi: 22.5.2023 09:14 Son Güncelleme: 22.5.2023 09:16

Trabzonspor-Karagümrük maçı ile telafi peşinde! Fenerbahçe maçı sonrası ilk maç...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor-Karagümrük maçı ile telafi peşinde! Fenerbahçe maçı sonrası ilk maç...

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu skorla birlikte taraftarı hayal kırıklığına uğratan Bordo-mavili ekip, bugün sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak. Bu maçı kazanarak taraftarını mutlu etmek isteyen Fırtına, aynı zamanda Fenerbahçe mağlubiyetini telafi etmenin peşinde.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, bu akşam sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ligde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 3-1 kaybederek dış sahadaki galibiyet hasretini 10 maça çıkartan bordo-mavililer, Karagümrük karşısında kazanıp bir nebze de olsa moral bulmak istiyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki 4 maçta tek galibiyetini iç sahada Ankaragücü karşısında elde eden Fırtına'da Dorukhan ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren ise cezalı. Bu arada Bjelica'nın teknik ekibine, en son Watford'da görev yapan kondisyoner Leonard Sovina dahil edildi.

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Trabzonspor-Karagümrük maçı ile telafi peşinde! Fenerbahçe maçı sonrası ilk maç...
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