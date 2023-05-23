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Giriş Tarihi: 23.5.2023 12:52

Ceyhun Gülselam: Gelecek sezon herkes elini taşın altına koymalı

İHA
Ceyhun Gülselam: Gelecek sezon herkes elini taşın altına koymalı

Altay forması giyen Ceyhun Gülselam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gelecek sezon için camiamızdaki herkes elini taşın altına koymalı” ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, bu sezon gösterdiği performansla siyah-beyazlı takımın ligde kalmasında önemli rol oynadı. 35 yaşındaki futbolcu, takıma savunma anlamında büyük katkı verirken, hücum anlamında da 3 gol ve 4 asist üretti. Sezonun sona ermesinin ardından Gülselam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kulübün düzlüğe çıkıp gelecek sezon tehlike yaşamaması için siyah-beyazlı camiaya çağrıda bulundu. Ceyhun Gülselam, "Büyük Altay olarak iyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha bitirdik ve üzerimize düşeni takım olarak yaptığımız için gururluyum. Tüm takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, yöneticilerimizi, kulüp personelini canı gönülden tebrik ediyorum. Gelecek sezon için camiamızdaki herkes elini taşın altına koymalı. Yeni sezon için süremiz çok dar ve bu ekipteki herkes çok kıymetli, bu ekipten kimse eksilmemeli. Büyük Altay ve Büyük Altay taraftarlarına daha güzel başarılar yakışır. Hep birlikte bu takımı daha iyi yerlere getirmeliyiz, herkes üstüne düşüne yapmalı" ifadelerini kullandı.

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Ceyhun Gülselam: Gelecek sezon herkes elini taşın altına koymalı
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