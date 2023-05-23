Levent Tüzemen'den Mauro Icardi sözleri! "O sadece gol atmıyor..."

Süper Lig'de bu sezon başı Fransız ekibi Paris St Germain'den kiralık olarak gelen Mauro Icardi, performansı ile adeta taraftarı büyüledi. Yıldız isim ismin Galatasaray kariyeri ve geleceği de merak edilirken, SABAH Spor'un usta yazarları; Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Ali Gültiken önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...



ÖMER ÜRÜNDÜL

GELMİŞ GEÇMİŞ EN KARİYERLİSİ DROGBA

Mauro İcardi'nin en büyük özelliği her yönüyle ideal bir santrfor tipi olması. Oyun bilgisi yüksek, pozisyon almayı iyi biliyor. Hem ayakla hem de kafayla gol atabiliyor. Yalnız şu konu çok önemli; PSG'de bir nokta santrfor yok. Buna rağmen neden İcardi gibi çok önemli bir santrforu bıraktılar? Bunun nedeni çok açık. Fizik açıdan Avrupa için yeterli değil diye. Ama bizim ligimizde tempo düşük, takım savunmaları da arızalı olduğu için İcardi bugünkü fizik gücüyle Galatasaray'a büyük katkılar sağladı. Sarıkırmızılı taraftarlar İcardi'yi Mario Jardel'le kıyaslıyor. Benzer golcülük özellikleri yüzünden. Ama İcardi bana göre Jardel'den daha fazla oyunun gidişatına katkı verebiliyor. Jardel golcülüğünün dışında orta sahasını oyunda devreye sokma aksiyonları açısından yeterli değildi. Bana Galatasaray'a gelmiş son senelerdeki en kariyerli santrfor kim derseniz ben Didier Drogba derim.





LEVENT TÜZEMEN

MODERN ZAMANLARIN GOLCÜSÜ: MAURO İCARDİ

1959'da profesyonelliğe geçilen dönemden bu yana G.Saray, en çok gol kralı çıkarmış kulüptür. Yerliyabancı en iyi golcüleri transfer etmiştir. En büyüğü Metin Oktay, Tanju Çolak, Jardel, Gomis, Tarık Hodzic, Burak Yılmaz... Mükemmel golcülerdi. İcardi de kalitesi ve mütevaziliğinin yanı sıra modern futboldaki oyun anlayışı ile lige damgasını vurdu. Son yıllarda benim izlediğim ikisi yabancı biri Türk golcü var. 1 numaraya Jardel'i koyarım, 2 numaraya Tanju Çolak'ı alırım. İcardi'yi de son mohikan ilan ederim. Jardel üç ayaklı bir golcüydü. Tanju ceza alanı golcüsü olmasının yanı sıra ayak içini mükemmel kullanır, röveşatayla estetik gollere imza atardı. Tanju ve Jardel'e takım çalışırdı. İcardi modern bir golcü, sadece gol atmıyor, çok zeki olduğu için akıllı pozisyonlara giriyor ayrıca asist yapmayı da seviyor. Gerektiğinde savunmaya yardıma geldiği gibi orta sahaya yanaşıp arkadaşlarının pas organizasyonuna yardımcı oluyor. Son mohikan İcardi hem atan hem de attıran bir golcü.





ALİ GÜLTİKEN

ONUN GİBİLERİ VAR AMA BU SEZONUN EN İYİSİ!

Icardi, çok iyi bir golcü ama performans olarak baktığımızda çok önemli golcüler de geldi. Bugün Mauro İcardi ile beraber Vincent Aboubakar bu konuda tartışmasız en önemli isimlerden birisi. Bunun dışında Fenerbahçe'de Valencia muazzam bir sezon geçiriyor ve şu anda ligin en çok gol atan oyuncusu. Mario Gomez 28 gol atmıştı. Mario Jardel keza aynı şekilde. Bir önceki şampiyonlukta Gomis yine 30'lu golleri bulmuştu. Bunun gibi birçok örnek verebiliriz. Şunu net olarak ifade edebiliriz ki Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluk sürecinin kuşkusuz en önemli ismi İcardi. Galatasaray sezonu şampiyonlukla bitirirse Galatasaray adına sezonun ismi 'Mauro İcardi sezonu' olacaktır. Çok önemli dönemeçlerde skorları getiren oyuncu oldu. Golcülüğünün yanında sorumluluk alan, sorumluluğu yüksek bir oyuncu olduğunu da gördük.





BÜLENT TİMURLENK

GALATASARAY'DA BÜTÜN AŞKLARINI TEMİZE ÇEKTİ

En iyi golcüyü nasıl belirteceğiz? Gelmeden önceki kariyeriyle yaptıkları mı, buraya gelip attıklarıyla kazandırdıkları mı? Çok büyük golcüler Türkiye'den geçti. Drogba, Van Persie, Anelka, Mario Gomez… Biz bugüne bakalım. Fiyat performans açısından İcardi tartışmasız en iyi golcü. Arjantinli, bana Murathan Mungan'ın bir dizesini hatırlattı: "Ben sende bütün aşklarımı temize çektim.'' İnter ve PSG yıllarında İcardi'nin yanlışları olmuştur. Ama bir gerçek var ki Arjantinli, G.Saray'da her şeyi silip, tem-i ze çekip G.Saray'la aşk yaşar olmuş. Mutlu insanlar mı işini iyi yapar; işini iyi yapanlar mı mutludur? Biri ya da ikisi birden. İcardi, F.Bahçe'nin 5 puan gerisine düşmüş G.Saray'ı 5 puan öne taşıyan takımın golcüsü. Bu oyun takım oyunu. Sadece golleri değil, asistleri olmasa, Kerem'in ona verdiği paslar, Torreira'nın savaşçılığı, Nelsson ve Abdülkerim'in duvar ördüğü savunma olmasa G.Saray liderlik koltuğunda oturamazdı. Bonservisi alınırsa müthiş bir İcardi vs. Aboubakar düellosu izleriz.