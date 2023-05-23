Şampiyon kulüplerin divan başkanları, Trabzon’da toplandı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Abdi Aykutalp Derkan, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü temsilen yönetim kurulu üyesi Kağan Şahin katıldı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, divanların kulüpleri sahiplenme güdüsünün en üst düzeyde bulunduğu kurul olduğunu belirterek, "Kulüp spor yöneticiliğinde en önemli unsurlardan biri de bilgi ve hafızadır. Bunlar da divanlarda mevcuttur. Biz bunlardan özellikle şampiyonluk yaşadığımız süreçte çok faydalandık." dedi.

Kafkas, 2018 yılında başlayan ve hem ekonomik hem idari hem de sportif anlamda dalgalanmalar yaşadıkları süreçte de divan kurulunun kendilerine her zaman destek olduğunu vurgulayarak, "Kendileri ile görüş alışverişinde bulunarak ivmeler kazandık. Divan kurullarının Türk sporuna, Türk futboluna çok büyük katkılar yaptığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise divan kurullarının Türk futbolunun gelişmesine katkı sağladığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Türk futboluna katkısı olmayan söylemleri bir kenara koymalı, olumsuz ifadeler kullanmamalıyız. Türk futbolunda doğruların uygulanması için çaba göstermeliyiz. Sadece şampiyonluğa odaklanarak değerlendirmeler ve çalışmalar yapmak hiçbir katkı sağlamaz. Çünkü herkes şampiyon olamayacaktır. Kulüpler ekonomilerini de dikkate alarak futbolcu yetiştirip Avrupa'ya gönderemezler ise sıkıntılar yaşanıyor, yaşanacaktır. Bu noktada divan başkan ve kurullarının, kulüp yönetimlerine ve Türk futbol camiasına örnek olacak açıklamalarla yönlendirme yapmalarını bekliyoruz."

YAMANTÜRK: "DİVAN KURULLARI AİLE GİBİDİR"

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, divanların kulüplerin ak saçlı olarak adlandırılan kesimini oluşturduğunu aktararak, "Divan kurulları bir aile gibidir. Ailenin futbol pastasını büyütmesi gerekir. Büyütemezsek sıkıntı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Abdi Aykutalp Derkan da divanların kulüplerin senatosu olduğunu ifade ederek, kurumsal hafızanın gelişip kulüp ve Türk futboluna yararlı olması için birlikteliğin çok önemli olduğunu kaydetti.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ise sporun gücünün birlik ve beraberlikten geçtiğine işaret ederek, "Ülkemizin içinde bulunduğu ortamın iyileştirilmesi için daha iyi neler yapılabileceği konusuna kafa yormamız lazım. Futbolda fanatik grupların yarattığı rahatsız davranışlardan kurtulmak gerek." diye konuştu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü temsilen toplantıya katılan yönetim kurulu üyesi Kağan Şahin de ülke futbolu olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "Sadece sporda değil, ülke olarak genelde birlik olmaya ve paylaşmaya ihtiyaç var. Ombudsmanlar olarak taşın altına elimizi koyarak iyi mesajlar vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ali Sürmen'in katılan kulüp divan başkanları ve temsilcilerine teşekkür etmesiyle toplantı sona erdi.