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Giriş Tarihi: 23.5.2023 21:55

Sivasspor, Fenerbahçe rövanşına hazır

İHA
Sivasspor, Fenerbahçe rövanşına hazır

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Sivasspor, bugün Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe ile Sivasspor 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

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Sivasspor, Fenerbahçe rövanşına hazır
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