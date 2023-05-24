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Giriş Tarihi: 24.5.2023 11:13

Dimitris Pelkas, Trabzonspor'a doğru!

Dimitris Pelkas, Trabzonspor’a doğru!

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Trabzonspor, gündem yaratacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin bu sezon Hull City'de kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe ile opsiyonunun yenilenmemesi konusunda anlaşmaya varan Dimitris Pelkas ile transfer dönemi başlar başlamaz sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Trabzonspor'da gelenler ve gidenler için süreç başladı... Bordo-mavililerin ilk transferinin ise Dimitris Pelkas olacağı konuşuluyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe ile opsiyonunun yenilenmemesi konusunda anlaşmaya varan Yunan oyuncu, Trabzonspor'la transfer sezonu açılır açılmaz sözleşme imzalayacak.

Pelkas, Lille'e dönmeye hazırlanan Yusuf Yazıcı'nın yerine Trabzonspor forması giyecek. Bakasetas ve Siopis'in aracı olduğu transferde Pelkas'ın alacağı rakam hakkında bazı iddialar konuşulmaya başlandı. Bahsedilen rakam ise Yusuf Yazıcı'nın şu anda aldığı rakamın neredeyse 3'te 1'i.

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Dimitris Pelkas, Trabzonspor'a doğru!
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