Galatasaray’ın Omar Campos planı!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, lider konumda yer alıyor ve mutlu sona bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Cimbom, bu hamlelerine devam etmek istiyor.

ÖNCELİKLİ HEDEF SOL BEK

Bu sezon sol bek bölgesinden istediği verimi alamayan Galatasaray'ın önceliği bu mevki olacak. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek Emre Taşdemir ile mukavele yenilenmeyecek.

OMAR CAMPOS HAMLESİ

aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın İspanyol basınından derlediği haberlere göre; G.Saray Meksika ekiplerinden Santos Laguna forması giyen Omar Campos için devreye girdi.

4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Cimbom'un 20 yaşındaki sol bek için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, kulübünün beklentisinin ise 7 milyon Euro olduğu yazıldı. Meksikalı futbolcunun hayalinin Avrupa'da oynamak olduğu belirtildi.