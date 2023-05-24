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Giriş Tarihi: 24.5.2023 11:17

Galatasaray'ın Omar Campos planı!

Galatasaray’ın Omar Campos planı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzakta bulunan Galatasaray, gelecek yılların da transfer planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılar transferde önceliği sol bek bölgesine verirken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde Cimbom'un, Meksikalı oyuncuya transfer teklifi yaptığı yazıldı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, lider konumda yer alıyor ve mutlu sona bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Cimbom, bu hamlelerine devam etmek istiyor.

ÖNCELİKLİ HEDEF SOL BEK
Bu sezon sol bek bölgesinden istediği verimi alamayan Galatasaray'ın önceliği bu mevki olacak. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek Emre Taşdemir ile mukavele yenilenmeyecek.

OMAR CAMPOS HAMLESİ
aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın İspanyol basınından derlediği haberlere göre; G.Saray Meksika ekiplerinden Santos Laguna forması giyen Omar Campos için devreye girdi.

4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Cimbom'un 20 yaşındaki sol bek için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, kulübünün beklentisinin ise 7 milyon Euro olduğu yazıldı. Meksikalı futbolcunun hayalinin Avrupa'da oynamak olduğu belirtildi.

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Galatasaray'ın Omar Campos planı!
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