Levent Tüzemen'den flaş derbi açıklaması! "Galatasaray, Fenerbahçe derbisine..."

Süper Lig'de son düzlüğe 79 puanla lider giren Galatasaray, bu hafta Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğu garantilemiş olacak. Zorlu ve kritik 36. hafta mücadeleleri öncesi SABAH Spor'un usta yazarları; Levent Tüzemen, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, flaş açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...



ALİ GÜLTİKEN: Şampiyonluğa çok yakının ötesine geçti. Ankara'da berabere kalıp F.Bahçe'ye 2-0 yenilse bile yine şampiyon oluyor. Artık bu noktadan sonra işi kaçıracak kadar büyük kayıplar yaşamasını da beklemiyoruz. Zaten şampiyonluk coşkusunu hissetmeye başlayan bir takım, daha az hata yapacaktır. Ankaragücü iyi bir takım, G.Saray'ı zorlayacaklardır. Önemli hücum oyuncuları da var. Ama G.Saray'ın genel savunmasının çok başarılı olduğunu son haftalarda bir kez daha gördük. G.Saray, sabırlı oynayan bir takım. Kendi silahlarını da ne zaman kullanabileceğini iyi biliyor. Bunları ligin kalan haftasında da aynı şekilde uygulayacaktır.



LEVENT TÜZEMEN: Galatasaraylı oyuncular bir 90 dakika sonunda şampiyonluğu kucaklayacaklarını biliyorlar. Tüm futbolcuların Ankara'da iki kişilik oynayacağını düşünüyorum ve 3 puan alarak Florya'ya döneceklerdir. İnanıyorum ki G.Saray, F.Bahçe derbisine şampiyon olarak çıkacaktır.



GÜRCAN BİLGİÇ: Okan Buruk durumun farkında. Sivas maçından sonra herkesi ciddiyete davet etti ve takımın rehavete girmemesi için uğraşacağını söyledi. Haklı; çünkü iki beraberlik bile G.Saray'ı şampiyon yapar. Ankaragücü maçı nasıl biterse bitsin bir şansları daha var. Bu durumun oyuncular üstündeki etkisini, 'Nasıl olsa oluruz' duygusunu kaldırmaya çalıştı. Çünkü en ufak bir boş vermenin cezası kesilir. Ankaragücü sahasında oynadığı tüm büyük takımlara meydan okudu. Beşiktaş ile Trabzonspor'u kupadan eledi. Gücü ve kapasitesi olan bir takım. Seyrantepe'de beraberliği kaçırmışlardı. Yani Galatasaray'dan puan alabileceklerini biliyorlar. Çok enteresan, gerilimi yüksek bir maç izleyeceğiz.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray'ın avantajı büyük. Üstelik derbiyi de taraftarı önünde oynayacak. Ankaragücü maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan ediyor. Berabere kalırsa da yine avantajı çok büyük. Ama bu maç nasıl olur derseniz, maçın favorisi olmasına rağmen G.Saray için hiç de kolay olmayacak.

FATİH DOĞAN: Galatasaray bu dakikadan sonra şampiyonluğu bırakmaz. Bırakırsa rüyalar kâbusa dönüşür. G.Saray iyi kadroya, bu stresi kaldıracak yıldızlara sahip. Daha önemlisi yıllardır bu gerilimleri deneyimlemiş, Başakşehir'de hiçbir teknik adamın başaramadığını başarıp şampiyon yapmış bir teknik adam var; Okan Buruk. İlk yarıdaki Beşiktaş, Başakşehir maçlarına kadar Okan hocaya başta kendi camiasından yapılan eleştiriler, "gönderilsin" yazıları şimdilerde yerini alkışlara bıraktı. Geriye takılmamak lazım. Galatasaray bütün unsurlarla şampiyonluğu içselleştirmiş. Buradan döneceğine inanmıyorum. Şampiyonluk hazırlıkları, kutlamaları başlasa yeridir.