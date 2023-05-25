Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Andres Iniesta, Vissel Kobe'den ayrılıyor!
Giriş Tarihi: 25.5.2023 11:36

Andres Iniesta, Vissel Kobe'den ayrılıyor!

İHA
Andres Iniesta, Vissel Kobe’den ayrılıyor!

Japon takımı Vissel Kobe, İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın takımdan ayrılacağını açıkladı.

İspanyol futbolcu Andres Iniesta, sezon içerisinde Vissel Kobe'den ayrılacak. Japon ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 5 yıldır takımda olan Iniesta'nın takımdan ayrılacağını duyuruldu.

39 yaşındaki futbolcunun 1 Temmuz'da oynanacak Consadole Sapporo karşılaşması sonrası takıma veda edeceğini ifade edildi. Ayrılıkla ilgili basın toplantısı düzenleyen tecrübeli futbolcu, emeklilik kararı almadığını ancak sonraki adımının ne olacağına da karar vermediğini söyledi.

Vissel Kobe ile toplamda 133 resmi maça çıkan Iniesta, 26 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. İspanyol futbolcu bu sürede 1'er kez de Japonya İmparatorluk Kupası ve Japonya Süper Kupası'nı kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular
İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH'a konuştu! Kılıçdaroğlu'na 10 soru: Eğer 3. tur olsa eminim bunu da söylerdi
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yurtdışında oy kullananlara teşekkür: Seçmene 28 Mayıs çağrısı...
Acemler’e bir köprü daha
Şaşmaz pusula
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu’nun Çekmeköy’deki hizmet iddiaları tek tek çürüdü
Ümit Özdağ ile Buldan aynı safta
ARKADAŞINA GÖNDER
Andres Iniesta, Vissel Kobe'den ayrılıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA