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Giriş Tarihi: 26.5.2023 01:12

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Beşiktaş'a yanıt

AA
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’dan Beşiktaş’a yanıt

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale kaldıkları için mutlu olduklarını ve kupayı alarak Avrupa Ligi'ne gitme şanslarının olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, çok güzel bir müsabaka yaşandığını ve müthiş bir taraftar önünde turu kazandıklarını aktardı.

Bu sezon Türkiye'de en fazla maça çıkan ekip olduklarını vurgulayan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Sezona Temmuz ayında başladık, haziran ayında bitireceğiz. Uzun ve yorucu bir tempo oldu. Oyuncu kardeşlerimiz hepsini tek tek kutluyorum. Teknik heyeti kutluyorum. Özellikle kaptanımız, efsanemiz Mahmut Tekdemir, çok ciddi bir sakatlığı var. Ameliyat olması gerekiyordu. Fakat bu yarı final maçına çıkmak istediğini söyledi. Ona ayrıca sonsuz teşekkür ediyorum, takımını yalnız bırakmadı. Güzel bir mücadele oldu, şimdi finale gideceğiz. Türkiye Kupası'nı alarak Avrupa'ya gitme şansımız var. Daha önce iki kere kupa finali oynadık, birisini Beşiktaş ile Kayseri'de birisini de Eskişehir'de Konyaspor ile oynamıştık. Federasyon açıklamış sanırım finalin yerini. Nedense de böyle bir maç oynanmadan bir iki saat önce açıkladılar, enteresan. Takımların hangisi olacağını da bilmiyorlar. Eskiden takımlara sorarlardı, istişare ederlerdi. Hızlı bir karar olmuş ama saygı duymak lazım, diyecek bir şey yok."

İsminin kamuoyunda Türkiye Futbol Federasyonunun başkanlığı için geçtiğinin sorulması üzerine Gümüşdağ, "Her dönem bu oluyor. Uzun yıllar Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı yaptığım için. Maçlar devam ediyor. Federasyonun bir başkanı var, gündemimizde şu an yok. Maçlar bitince değerlendiririz." dedi.

Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş'ın ligden çekilen takımların maçlarıyla ilgili itirazını da değerlendirerek, "Bu konu uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor. Federasyon geçmişteki emsal karara göre bu kararı verdi. İki kararın da çok adil olmadığını düşünüyorum. Alınan karar adil miydi, Beşiktaş'ın istediği karar alınsaydı adil olur muydu, bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Beşiktaş'a yanıt
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