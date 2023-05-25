Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın Mehmet Aydın planı! Sacha Boey yerine...
Giriş Tarihi: 25.5.2023 13:59

Galatasaray'ın Mehmet Aydın planı! Sacha Boey yerine...

Galatasaray’ın Mehmet Aydın planı! Sacha Boey yerine...

Galatasaray'ın sağ bek bölgesine Sacha Boey gitse de kalsa da yerli transfer yapmak istediği ortaya çıktı.

Galatasaray defansının sağında iki yabancı var. Okan Buruk sınırlı olan yabancı rotasyonunu daha ön tarafta tutmak istiyor. Bu yüzden Boey gitse de kalsa da sağ tarafa bir yerli oyuncu istiyor.

Boey kalırsa hâlâ piyasası olan Dubois gönderilecek. Dubois'in yerine düşülen isim ise Mehmet Aydın... Türk Milli Takımı'nı seçen Schalke'nin 21 yaşındaki sağ beki için "Alınsın" raporu veren Buruk, Boey'un satılması durumunda Mehmet'ten birinci sağ bek çıkaracağına inanıyor. Aksi taktirde Boey ile forma yarışına sokacak.

21 yaşındaki genç yetenek sağ bek başta olmak üzere orta sahanın sağı ve sağ kanat olarak görev alabiliyor. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular
İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH'a konuştu! Kılıçdaroğlu'na 10 soru: Eğer 3. tur olsa eminim bunu da söylerdi
"İnsanlık kaybetti" demişti! Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal Sakine Cansız savunması
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
Acemler’e bir köprü daha
Şaşmaz pusula
CHP’li Başkan canlı yayında rezil oldu! İnternetten bulduğu şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yurtdışında oy kullananlara teşekkür: Seçmene 28 Mayıs çağrısı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın Mehmet Aydın planı! Sacha Boey yerine...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA