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Giriş Tarihi: 26.5.2023 12:51

Altınordu'da Seyit Mehmet Özkan düğmeye bastı!

DHA
Altınordu’da Seyit Mehmet Özkan düğmeye bastı!

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşerek 9 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen Altınordu'da 11 senelik başkanlığının ardından futbolun haklarını devretme kararı alan Seyit Mehmet Özkan, personelin büyük bölümüyle yolları ayırdı.

Kırmızı-lacivertli kulüpte dün az sayıda kişi dışında tüm çalışanlara çıkışları verildi. Başkan Özkan, 6 taksitle ödeyeceğini bildirdiği tazminatların ilk taksitlerini de yatırdı.

Altınordu'nun futbol haklarının devri konusunda kulübün misyon ve vizyonuna uygun yatırımcılarla temaslarını sürdüren İzmir temsilcisi, görüşmeleri gizlilik çerçevesi içerisinde sürdürüyor. Daha önce Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Altınordu'nun haklarını devraldığı iddia edilmiş, ancak kırmızı-lacivertli kulüp bu iddiaları yalanlamıştı. Yıldırım'ın genç yabancı futbolcuları oyanatabileceği 1'inci Lig'de yer alan bir kulüp aradığı öğrenildi.

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Altınordu'da Seyit Mehmet Özkan düğmeye bastı!
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