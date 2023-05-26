Altınordu’da Seyit Mehmet Özkan düğmeye bastı!

Kırmızı-lacivertli kulüpte dün az sayıda kişi dışında tüm çalışanlara çıkışları verildi. Başkan Özkan, 6 taksitle ödeyeceğini bildirdiği tazminatların ilk taksitlerini de yatırdı.

Altınordu'nun futbol haklarının devri konusunda kulübün misyon ve vizyonuna uygun yatırımcılarla temaslarını sürdüren İzmir temsilcisi, görüşmeleri gizlilik çerçevesi içerisinde sürdürüyor. Daha önce Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Altınordu'nun haklarını devraldığı iddia edilmiş, ancak kırmızı-lacivertli kulüp bu iddiaları yalanlamıştı. Yıldırım'ın genç yabancı futbolcuları oyanatabileceği 1'inci Lig'de yer alan bir kulüp aradığı öğrenildi.