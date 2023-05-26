Fortuna Sittard’da forma giyen Burak Yılmaz’dan ayrılık açıklaması!

Hollanda liginde bu sezon ligde kalmayı başaran Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından önümüzdeki sezonda takmda olmayacağını açıkladı. Deneyimli oyuncu paylaştığı mesajda "En kısa zamanda başkan ve yönetimle yaşananları anlatacağım." diyerek takımdan ayrılacağını ifade etti.