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Giriş Tarihi: 26.5.2023 13:01 Son Güncelleme: 26.5.2023 13:19

Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması!

Fortuna Sittard’da forma giyen Burak Yılmaz’dan ayrılık açıklaması!

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından önümüzdeki sezonda takmda olmayacağını açıkladı. Deneyimli oyuncu paylaştığı mesajda "En kısa zamanda başkan ve yönetimle yaşananları anlatacağım." diyerek takımdan ayrılacağını ifade etti.

Hollanda liginde bu sezon ligde kalmayı başaran Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından önümüzdeki sezonda takmda olmayacağını açıkladı. Deneyimli oyuncu paylaştığı mesajda "En kısa zamanda başkan ve yönetimle yaşananları anlatacağım." diyerek takımdan ayrılacağını ifade etti.

GEÇTĞİMİZ SEZON 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Fransa Ligi'nde Lille ile şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, sözleşmesinin sona ermesinden sonra geçtiğimiz sezonun başında Fortuna Sittard ile 2 yıllığına sözleşme imzalamıştı.

9 GOL VE 5 ASİSTLİK KATKI

Takımıyla bu sezon 26 maça çıkan Burak Yılmaz 9 gol ve 5 asist katkısı yaptı. Burak Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.

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Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması!
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