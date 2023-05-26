James Rodriguez’den transfer açıklaması! İsmi Beşiktaş’la anılmıştı...

Olympiakos'tan ayrılmasının ardından boşta kalan ve Türkiye'den Beşiktaş'la anılan James Rodriguez, ülkesinde bir röportaj verdi. Kolombiyalı futbolcu, geleceği ile ilgili konuştu ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyledi.

31 yaşındaki futbolcu, "Bence iyi bir şey çıkacaktır. Avrupa'da sezon bitiyor. Takımlar gelecek sezon için planlarını yapmadı. Haziran ve Temmuz aylarında harekete geçeceklerdir. Her üç günde bir oynayabileceğim için Avrupa'da kalmak istiyorum. Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Daha fazlasını verebileceğimi biliyorum çünkü yeteneğim ve kalitem var." dedi.

James Rodriguez, ayrıca, "Ben çalışmayı seven, profesyonel bir insanım. Birçok insan bundan şüphe ediyor ancak benim için önemli değil. Ne olduğumu ve ne verebileceğimi biliyorum" sözlerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TAN HABER BEKLİYOR"

Kolombiya televizyonu Antena, geçtiğimiz günlerde James Rodriguez'in menajeri aracılığıyla Beşiktaş'la görüştüğünü öne sürmüştü. James Rodriguez'in Beşiktaş ile sözlü anlaşmaya vardığı ve siyah-beyazlı takımın son kararını beklediği iddia edilmişti.

Son olarak Olympiakos forması giyen deneyimli yıldız, bu sezon Yunan ekibinde 24 resmi maça çıktı ve 5 gol atıp 5 asist yaptı.