BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal, Daniel Rugani’yi istiyor

28 yaşındaki 1,90'lık stoperin de Juventus'ta istediği kadar görev alamadığı için ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi. Rugani'nin, ilk 11'de düzenli olarak forma giyme şansı olduğu için Beşiktaş'a olumlu baktığı ifade edildi. Juventus'un da oyuncusunun sözleşmesinin gelecek sezon sonunda bitecek olmasını göz önünde bulundurarak Rugani'yi düşük bir bonservis bedeline elinden çıkarmaya olumlu baktığı ifade edildi.

DENAYER VE MINA DA RADARDA

Kara Kartal'da stoper hattı için 2 isim daha gündemde bulunuyor. Sezon başında da gündeme gelen ancak Valerien Ismael'in olumsuz raporu sonrasında Arap kulübü Shabab Al-Ahli'ye imza atan Belçikalı savunmacı Jason Denayer ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'la sözleşmesi birkaç gün içinde sona erecek olan Yerry Mina'yı da listesinde tuttuğu ve temaslarda bulunduğu belirtildi. (Fanatik)