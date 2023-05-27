FENERBAHÇE HABERLERİ: Stopere yeni Brezilyalı: Rodrigo Becao

Türkiye Kupası'nda finale yükselen, Süper Lig'de de şampiyonluk şansını Galatsaray derbisine taşımayı amaçlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar da devam ediyor. Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezonda takım kalesini 'tartışma yaratmayacak' bir isme emanet etmek istiyor. Altay Bayındır'ın sezon içerisinde sergilediği inişli çıkışlı performans ve kendisine yurt dışından olan ilgi, yönetimi farklı arayışlara itmiş durumda. İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini almaya hazırlanan Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yerine de üst düzey bir yabancı kaleci takviyesi gerçekleştirmeyi planlıyor.

SAVUNMADA BREZİLYALILARLA DEVAM

Fenerbahçe, sezon başında savunma hattında Brezilyalı isimlere yönelmişti. Gustavo Henrique ve Luan Peres'i kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, defansif özellikleriyle öne çıkan bir başka Brezilyalı Willian Arao'yu da savunma hattının önü için kadrosuna eklemişti. Fenerbahçe'nin Portekiz'den kadrosuna kattığı bir başka Brezilyalı Lincoln Henrique de sakatlanmadan önce sezonun büyük bölümünde sol kanat beki olarak görev yapmıştı. Şimdi ise savunma için bir Brezilyalı isim daha gündemde.

SON ADAY RODRIGO BECAO

Fenerbahçe'de Southampton'dan Lyanco'nun ardından stoper için gündeme gelen son Brezilyalı Rodrigo Becao oldu. Udinese forması giyen 27 yaşındaki savunmacı için maliyet araştırmasına başlayan Sarı-Lacivertliler, kısa sürede ilk teklifi yapabilir. 27 yaşındaki oyuncu, 2019'da Bahia'dan İtalyan ekibine 1.6 milyon Euro'ya Transfer olmuştu. Becao, sergilediği performansla Udinese savunmasının önemli isimlerinden biri haline geldi. Sambacı, bu sezon Serie A'da 28 maçta forma giydi, 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Becao'nun sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Yönetim, başarılı stoper için maliyet araştırmasına başladı. Brezilyalı stoperin menajeri Rodrigo Fonseca'yla görüşme yapılarak oyuncuya olan ilginin iletileceği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, Becao'da olumlu yanıt gelmesi halinde Udinese ile pazarlıklara başlayacak. Yeni sezonda Luan Peres'in sol stoperde görev yapması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, Luan'ın kısa sürede uyum yakalaması için kendisi gibi Brezilyalı bir stoper almaya öncelik vermiş durumda. Başta ekonomik şartlar olmak üzere, yapılacak görüşmelerin ardından Lyanco ya da Becao'ya imza attırılması ilk plan olarak görülüyor. (Fanatik)