Şampiyonluk için Aslantepe’ye

Başkent'tesalı akşamı şampiyonluk maçına Galatasaray'da yönetim, Ankaragücü deplasmanına gidemeyecek taraftarını unutmadı. Nef Stadyumu'nu metroya bağlayan alana dev ekran kurulması için hazırlıklar başladı. Salı günü Aslantepe'nin kapısını açacak kulüp yetkilileri, binlerce taraftarın hep birlikte Ankaragücü maçını izlemesini sağlayacak. Bu zorlu mücadelenin ardındanve burada takımı bekleyecek olan taraftarla buluşması planlanıyor.BAŞKENT ekibi, Galatasaray'la yapacağı maç için ev sahibi biletlerini sadece kendi taraftarlarının alabileceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "İl Güvenlik Kurulu Kararı gereği, ev sahibi biletlerini MKE Ankaragücü Passolig Kart sahipleri satın alabilecektir. Diğer Passolig Kart sahipleri bilet alamayacaktır. Son 90 gün içinde Galatasaray ve logosuz Passolig kartını iptal ettirip Ankaragücü kartı alanlara da müsabaka için bilet satışı yapılmayacaktır" denildi.