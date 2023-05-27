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Giriş Tarihi: 27.5.2023 14:07

TRABZONSPOR HABERLERİ: Enis Bardhi'ye Hull City kancası

TRABZONSPOR HABERLERİ: Enis Bardhi’ye Hull City kancası

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı gelecek sezon adına transfer çalışmalarına başladı. Türk iş insanının Trabzonspor'da forma giyen Enis Bardhi'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor'da çarpıcı bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin tecrübeli orta sahasına Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin ilgi duyduğu yazıldı.

İngiliz basınından Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; Championship ekibi, Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi'yi gündemine aldı. Hücum hattına gelecek sezon takviye yapmak isteyen Hull City'nin Makedon on numara ile ilgilendiği belirtildi.

Shkupi altyapısında yetişen Enis Bardhi daha sonra Brondby, Prespa Birlik, Ujpest ve Levante formaları giydi. Bordo-Mavililer Makedon oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Trabzonspor'da 39 maçta oynayan 27 yaşındaki oyuncu 6 gol atma başarısı gösterdi.

Enis Bardhi'nin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 27 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Enis Bardhi, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 51 maçta şans buldu ve 13 gol attı.

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Enis Bardhi'ye Hull City kancası
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