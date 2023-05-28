Beşiktaş’ta Nathan Redmond için karar verildi!

Nathan Redmond'un önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. İngiliz ekibi Southampton'la sözleşmesi biten Redmond, 8 Eylül 2022 tarihinde siyahbeyazlı kulübe 1 yıllık imza atmıştı. Valerien Ismael döneminde beklentilere yanıt veremeyen Redmond, Şenol Güneş göreve geldikten sonra patlama yaptı. Fenerbahçe derbisinde 1 gol, 3 asistle şov yapan 29 yaşındaki oyuncu performansıyla Güneş'in en güvendiği isimlerden biri olmayı başarırken, taraftarların da büyük beğenisini kazandı.

Kartal'da adeta yeniden doğan Nathan Redmond kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Siyah-beyazlı profesyonellerle yeni sözleşme konusunda görüşme gerçekleştiren İngiliz oyuncu takımda kalmak istediğini bildirdi. Taraflar arasında maddi konularda da bir problem bulunmadığı öğrenildi.

Ancak Redmond'un Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalama ihtimalinin yüzde 50 olduğu ifade edildi. Yetenekli futbolcunun kısa süre sonra doğum yapacak eşi Blaise kesin olarak İngiltere'ye dönmeyi planlıyor. Çocuğunu ailesiyle birlikte ülkesinde büyütmek isteyen Blaise'nin dönüş konusunda kararlı olduğu ve Redmond'a bu konuda baskı yaptığı ifade ediliyor. Beşiktaşlı profesyoneller ile Redmond arasındaki görüşmeler önümüzdeki günlerde devam edecek. İngiliz oyuncu eşini ikna etmeyi başarırsa Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayacak. Deneyimli futbolcu aksi halde ülkesine dönecek ve büyük olasılıkla Premier Lig'den bir kulüple anlaşacak.