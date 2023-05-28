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Giriş Tarihi: 28.5.2023 15:42

Beşiktaş'ta Nathan Redmond için karar verildi!

Beşiktaş’ta Nathan Redmond için karar verildi!

Nathan Redmond kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek istese de kısa süre sonra doğum yapacak olan eşi Blaise’nin İngiltere’ye dönme ısrarı karşısında somut bir adım atamıyor. İngiliz yıldız eşini ikna edebilirse Kartal’da kalacak, aksi halde siyah-beyazlı kulüple vedalaşarak Premier Lig’in yolunu tutacak.

Nathan Redmond'un önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. İngiliz ekibi Southampton'la sözleşmesi biten Redmond, 8 Eylül 2022 tarihinde siyahbeyazlı kulübe 1 yıllık imza atmıştı. Valerien Ismael döneminde beklentilere yanıt veremeyen Redmond, Şenol Güneş göreve geldikten sonra patlama yaptı. Fenerbahçe derbisinde 1 gol, 3 asistle şov yapan 29 yaşındaki oyuncu performansıyla Güneş'in en güvendiği isimlerden biri olmayı başarırken, taraftarların da büyük beğenisini kazandı.

Kartal'da adeta yeniden doğan Nathan Redmond kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Siyah-beyazlı profesyonellerle yeni sözleşme konusunda görüşme gerçekleştiren İngiliz oyuncu takımda kalmak istediğini bildirdi. Taraflar arasında maddi konularda da bir problem bulunmadığı öğrenildi.

Ancak Redmond'un Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalama ihtimalinin yüzde 50 olduğu ifade edildi. Yetenekli futbolcunun kısa süre sonra doğum yapacak eşi Blaise kesin olarak İngiltere'ye dönmeyi planlıyor. Çocuğunu ailesiyle birlikte ülkesinde büyütmek isteyen Blaise'nin dönüş konusunda kararlı olduğu ve Redmond'a bu konuda baskı yaptığı ifade ediliyor. Beşiktaşlı profesyoneller ile Redmond arasındaki görüşmeler önümüzdeki günlerde devam edecek. İngiliz oyuncu eşini ikna etmeyi başarırsa Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayacak. Deneyimli futbolcu aksi halde ülkesine dönecek ve büyük olasılıkla Premier Lig'den bir kulüple anlaşacak.

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Beşiktaş'ta Nathan Redmond için karar verildi!
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